Návštěvníci uvidí sedmnáct zápasů v různých bojových stylech. Mezi hlavní taháky večera patří těžkotonážníci a hlavní hvězdy večera - Ladislav Horák vs. Martin Quitt, veterán KSW Matěj Vál vs. Štěpán Šlapanský, Marek Budínský vs. Matěj Jež a Adam Petržíla vs. Jiří Dráb.
„Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobré jídlo a nezapomenutelný sportovní zážitek,“ lákají pořadatelé.
Pokud někdo nemůže dorazit osobně, má možnost zakoupit pay-per-view přímo na stránkách CLMMA, nebo s pomocí linku zápasníků a přímo tak podpořit jejich cestu, a sledovat vše z pohodlí domova.