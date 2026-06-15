Pardubice modernizují skatepark u nádraží za 1,6 milionu korun

Město Pardubice nechá v zastřešeném skateparku u nádraží vybudovat nové překážky, obnovit pojezdové povrchy a doplnit bezpečnostní prvky. Sportoviště využívané skateboardisty, BMX jezdci, koloběžkáři i in-line bruslaři by mělo nabídnout lepší podmínky pro trénink i volnočasové aktivity. Úpravy mají zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků a podpořit další rozvoj freestyle sportů ve městě, uvedla radnice v tiskové zprávě. Na investici má město vyčleněno 1,6 milionu korun.
"Pardubický skatepark patří mezi nejnavštěvovanější venkovní sportoviště pro mladé lidi ve městě a za poslední roky si vybudoval silné postavení na mapě českých freestyle sportů. Konají se zde tréninkové kempy i republikové šampionáty a do areálu přijíždějí jezdci z celé republiky i ze zahraničí. Modernizace pomůže udržet jeho atraktivitu a vytvořit ještě lepší podmínky pro začínající i zkušené sportovce," řekl primátorův náměstek Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Úpravy skateparku by po výběru firmy měly trvat 15 týdnů, nové překážky z odolných materiálů by tak mohly návštěvníkům sloužit ještě letos.
Město investuje do skateparku z roku 2010 dlouhodobě, před dvěma lety do něj dalo 5,5 milionu korun. Součástí modernizace tehdy byla výměna části překážek a výstavba tribuny, která nahradila nevyhovující zázemí. Pardubický skatepark patří mezi největší freestyle sportoviště v České republice a ročně jej navštíví kolem 9000 sportovců a návštěvníků.