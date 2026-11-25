Plánovaná sportovní stezka s uměleckými prvky v parku Na Špici v Pardubicích možná nevznikne. Nové vedení města zvažuje, že od projektu upustí. Sedm milionů korun, které si má vyžádat, totiž považuje za neefektivně vynaložené peníze. ČTK to řekl primátor Ondřej Tichý (ODS).
"Výdaj sedmi milionů korun na tento projekt nám připadal neefektivní. I to je jedna z věcí, kterou zastavíme a upravíme v rozpočtu připraveném předchozím vedením města," řekl primátor.
Původní nápad na sportovní stezku vzešel od žačky Barbory Samkové. Počítal s trasou rozprostřenou po celých Pardubicích, která by na různých místech připomínala významné sportovní tradice a osobnosti města.
Tato varianta se ale ukázala jako příliš rozsáhlá. Architekti proto začali hledat jiné řešení a nakonec vybrali návrh Ondřeje Tichého s názvem Štafeta na špici, který je okruhem v parku Na Špici.
Také podoba stezky se postupně proměnila. Namísto běžných informačních tabulí mělo vzniknout osm autorských uměleckých objektů připomínajících štafetové kolíky. Každý měl mít vlastní barevné provedení a reliéfy odkazující na konkrétní sportovní disciplíny. Na podstavcích měly být informace o významných sportovních osobnostech a událostech spojených s Pardubicemi.
Nové vedení ale původní myšlenku nezavrhuje. "Původní záměr byl výrazně širší a měl úplně jinou podobu. Stezka měla vést po celém městě a na různých místech připomínat jeho sportovní historii. To je jedna z možností, kterou můžeme znovu otevřít. Zatím jsme se ale nebavili o tom, jestli se k původnímu, výrazně rozsáhlejšímu konceptu vrátíme. Žádné rozhodnutí v tomto směru zatím nepadlo," dodal primátor.