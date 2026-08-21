Pardubice na podzim vysadí další zeleň u budoucího útulku

Na podzim bude v Pardubicích pokračovat výsadba zeleného pásu, který oddělí plánovaný zvířecí útulek od okolní zástavby. Druhá etapa naváže na část vysazenou na jaře a zahrne stovky sazenic keřů a stromů. Půjde například o duby, habry a ovocné stromy. Do pěti let by pás mohl vytvořit plnohodnotnou zelenou bariéru. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřiny Klčové (ANO).
"Ten pás má v podstatě dělat takovou zelenou bariéru, takže sázíme od keřů až po velké stromy. Budou tam duby, habry, ale i ovocné stromy, takže tam bude taková sadová část. Budou tam hrušně, třešně, švestky, moruše a přibude také ořešák," řekla Klčová.
Výsadba je součástí přípravy území pro nový útulek, jeho stavbu chce město zahájit na podzim. Podle Klčové město teď vybírá stavební firmu. Pokud vše půjde podle plánu, stavební firmu by mohlo vybrat v září a na podzim jí předat staveniště.
Útulek má sloužit pro zvířata z celého území Pardubic. Přijímat bude kočky, psy i exotická zvířata. Součástí areálu bude také služebna pro psovody městské policie. Náklady na stavbu jsou podle města 133 milionů korun, dalších 33 milionů korun město zaplatí za pozemky.
Útulek vznikne na pozemcích mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi za letištěm, kde je v okolí dostatek prostoru pro venčení psů. Pardubice hledaly vhodné místo pro nový útulek více než 20 let, jiné vytipované lokality narazily na odpor lidí nebo jiné překážky. Současný útulek ve Štrossově ulici je podle města v nevyhovujících podmínkách a představuje pouze dočasné řešení.