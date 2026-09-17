Pardubický magistrát prověří, zda hokejový klub HC Dynamo dodržuje podmínky městských dotací na podporu mládežnického hokeje. Kontrola se zaměří na to, zda klub peníze nevyužil k politické propagaci. Na mládežnický hokej město letos klubu poskytlo 24,4 milionu korun. Dotační smlouvy propagaci politických stran a hnutí zakazují. V krajním případě klubu hrozí odebrání dotací, řekli dnes novinářům zástupci vedení města.
Městu vadí především možné propojení klubu se sobotní předvolební akcí hnutí Srdcem pro Pardubice a případné využití klubových zdrojů v kampani. Hnutí podporuje majitel Dynama Petr Dědek, mezi kandidáty jsou bývalí hokejisté. "Nejhorší by bylo, kdyby kontrola zjistila, že prostředky určené na mládež financují politickou kampaň nějakého politického subjektu. To by byla bezprecedentní situace, kterou jsme tady podle mě ještě nezažili," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Na akci na Pernštýnském náměstí je pozvánka na webu politického hnutí Srdcem pro Pardubice. Avizuje zábavu pro děti, hudební vystoupení, občerstvení zdarma a velké překvapení ve spolupráci s Dynamem. Pozvánku na stejnou dobu mají i fanoušci hokeje, aby se přišli pozdravit s hokejisty, kteří ten den dostanou od Dědka mistrovské prsteny.
Primátor Jan Nadrchal (ANO) připustil, že případ může být vnímán jako politický boj v komunálních volbách a že je to nepříjemné. Zároveň ale uvedl, že radnice musí jako poskytovatel veřejných peněz podezření prověřit. "Primárně to poškozuje sportovní klub. Má být naprosto apolitický. Nesmějí proto zneužívat jméno klubu a případně jakýmkoliv způsobem veřejné prostředky," řekl primátor.
Primátor také upozornil, že při středečním hokejovém utkání byla na obrazovkách v aréně pozvánka na sobotní akci na Pernštýnském náměstí. Podle něj je to přinejmenším zvláštní vzhledem k tomu, že Dynamo tvrdí, že s politickou akcí nemá nic společného.
Mluvčí Dynama Jan Mroviec ve středu popřel, že by klub politickou akci na Pernštýnském náměstí pořádal nebo s ní byl organizačně propojen. Uvedení Dynama jako investora v podkladech k akci označil za administrativní chybu. Spolupráci klubu s hnutím Srdcem pro Pardubice podle něj nelze dovozovat z kandidatury některých lidí pracujících pro Dynamo. Účast hráčů na sobotní akci pak vysvětluje předáním mistrovských prstenů. O něm klub podle Mroviece pouze informoval fanoušky a v oznámení nezmínil žádné politické uskupení.
Podle primátora tajemník požádá HC Dynamo o podklady hospodaření a úředníci je potom zkontrolují. Je to podle něj standardní veřejnoprávní kontrola, která se dělá u sportovních klubů. Kontroluje se, jestli faktury a další doklady odpovídají účelu dotace a podmínkám, které jsou ve smlouvě. Do voleb výsledky mít úředníci nejspíš nebudou, dodal primátor.