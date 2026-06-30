Pardubice našly provozní model pro sdílená kola, služba se může vrátit

Do Pardubic se mohou vrátit sdílená kola. Město více než po dvou letech našlo vhodný provozní model. O celoroční službu se bude starat dopravní podnik. V ulicích bude od 150 do 200 kol. ČTK to řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.
"V tuto chvíli připravujeme vyhlášení výběrového řízení, protože je potřeba doladit některé detaily, které ještě projednává představenstvo. Následně se ukáže, kdo se do soutěže přihlásí a za jakých podmínek bude službu schopen provozovat," řekl Pelikán.
Sdílená kola podle něj mají být součástí systému městské mobility, aby lidé mohli jednoduše střídat autobus, trolejbus a kolo podle toho, co zrovna potřebují.
Systém bikesharingu bude v hlavní sezoně od dubna do října nabízet 200 kol, v zimě jich bude 150. Podnik bude provozovat 65 stanovišť rozmístěných po celém městě, přičemž alespoň jedno bude v každém městském obvodu.
Město s podnikem sepíše koncesní smlouvu. Již dříve vyčlenilo na provoz sdílených kol 3,6 milionu korun na rok. Částku magistrát může snížit, pokud se podniku podaří službu provozovat levněji. Podnik bude mít za úkol propojit bikesharing s tarify MHD. Kombinované jízdné bude výhodnější než každá služba zvlášť, uvedlo město v tiskové zprávě.
V Pardubicích bude podle rozhodnutí radních obvyklý model, kdy je prvních deset až 15 minut jízdy zadarmo, na to se vážou i podmínky krajské dotace.
Bikesharing se ve městě objevil už dvakrát. V roce 2014 nabízela kratší dobu půjčování kol společnost Rekola. Od roku 2020 provoz zajišťovala firma nextbike, která nabízela prvních 15 minut jízdy zdarma. O rok později však požádala město o příspěvek ve výši 1,5 milionu korun, aby mohla tento zvýhodněný režim zachovat. Radnice financování odmítla a nextbike ukončil provoz služby v květnu 2024.