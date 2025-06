V pátek po vysvědčení se oslavovalo ve velkém. Dvě dívky popíjely vodku v centru Pardubic a jejich stav nešlo přehlédnout. Starší z dvojice, čtrnáctiletá školačka, která právě ukončila osmou třídu, nadýchala 1,84 promile. Její třináctiletá kamarádka, která skončila sedmou třídu, měla v dechu 0,46 promile.

„Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme vyjížděli k prověření případu opilé ženy, která se válí po zemi nedaleko parkovacího domu na Sukově třídě. Po příjezdu hlídky se ukázalo, že se jedná o dvě nezletilé dívky, které do Pardubic přijely z Lázní Bohdaneč. Na místě jsme provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní u obou. Na místo jsme přivolali rodiče a celou věc předali příslušnému orgánu,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Těsně před půlnocí pak strážníci zasahovali u dalšího případu partičky mladistvých pod vlivem alkoholu.

„Narazili jsme v Husově ulici na skupinu pěti mladých lidí, konkrétně tří sedmnáctiletých dívek a dvou chlapců ve věku šestnáct a sedmnáct let. I tato skupinka popíjela alkohol, nadýchali od 0,69 do 1,13 promile. Všechny si postupně převzali rodiče a i tento případ poputuje k dalšímu řešení příslušným orgánům,“ řekl Sejkora.

Opilá realita prázdnin

Podle něj ale nešlo o ojedinělé případy. Ve stejný den přijali na linku 156 hned několik dalších oznámení. Například o skupince dětí kolem 15 let, kde dva chlapci vlekli opilého kamaráda, který se nemohl ani postavit na nohy. Hlídka už je na místě nezastihla.

„Ceníme alespoň snahu kamarádů o to, aby dotyčný opilý nezůstal bez dozoru,“ dodal Sejkora. Další oznámenou skupinu mladistvých opilců si převzala Policie ČR.

Zatímco začátkem minulého týdne řešili strážníci pětici opilých dětí v Tyršových sadech, páteční zásahy znovu potvrzují, že podobné případy nejsou výjimkou. Odborníci apelují na rodiče, aby svým dětem v tomto ohledu věnovali více pozornosti.

„Rodiče by především měli mít kontrolu nad trávením volného času svých dětí, měli by alespoň orientačně znát kamarády, se kterými se dítě stýká. Je dobré, aby děti měly smysluplně vyplněný volný čas, příležitost realizovat své zájmy. S dětmi by se o alkoholu mělo mluvit otevřeně, jaká jsou jeho rizika apod. Je ve společnosti spousta viditelných příkladů, na kterých se dá demonstrovat, jak vážné může mít konzumace důsledky. Velkým problémem jsou na každém rohu reklamy na sluncem osvícené drinky na pláži a podobně,“ uvedla v rámci prevence minulý týden pro iDNES.cz vedoucí odboru sociálních věcí Iva Bartošová.