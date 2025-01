Události roku 2025 v kraji: Otevřou obchvat, další úsek dálnice i klíčový most

1 Otevře se severovýchodní obchvat Pardubic

Betonáž finálního taktu pylonu na lanovém mostě, který bude součástí severovýchodního obchvatu Pardubic. (19. listopadu 2024)

Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic je podle stavitelů odhadem více než ze dvou třetin hotová. Silničáři ji tak chtějí uvést do předčasného užívání už na konci roku 2025. Na trase bude i největší lanový most v Česku, hotový by mohl být do léta.

„Jednáme se zhotovitelem o optimalizaci harmonogramu. Pokud se to podaří, předčasné užívání stavby bude v samém závěru roku. Původní zasmluvněný harmonogram přesahuje do roku 2026,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Obchvat chtěli mít silničáři původně hotový už na jaře roku 2025. To ale delší dobu neplatí. Podle Rýdla mají silničáři k dispozici všechny potřebné pozemky na celé trase budoucího obchvatu. Loni v létě začali stavět na nevyvlastněných pozemcích v délce 300 metrů, které jim dosud chyběly.

Severovýchodní obchvat bude dlouhý 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna s Dubinou. Obchvat stavební firma staví od prosince 2022, náklady budou 1,4 miliardy korun.

2 Centru uleví ukončení oprav mostu Pavla Wonky

Kolony se na Wonkově mostu o prázdninách netvoří.

Jestli něco v posledních měsících trápí pardubické řidiče, tak je to přejezd Labe. Most kapitána Bartoše je zúžený na jeden pruh a jezdí se po něm kyvadlově. Větší most kapitána Pavla Wonky zase od června značně omezuje výměna tažných lan. Ta by měla být hotová letos na podzim.

„Nosná lana bylo nutné vyměnit, což prokázaly mostní prohlídky a provedené expertní posudky a diagnostiky odborníky z Kloknerova ústavu ČVUT Praha. Nová lana jsou vyrobena přímo pro danou stavbu a obrovskou výhodou je, že v budoucnu bude možné jejich stav snadno kontrolovat a případně je vyměnit, aniž by došlo k výrazným dopravním omezením,“ uvedl po jednom z kontrolních dnů na stavbě ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Až stavbaři skončí s prací ve středové části mostu, bude třeba položit mostní provizoria, kam se přesune provoz, a začnou práce v krajních pruzích. To by se mělo stát v únoru. Projekt za více než 180 milionů korun má být dokončen v říjnu 2025 a po celou dobu prací bude spojnice mezi oběma břehy Labe průjezdná ve dvou pruzích.

3 Další hotové úseky dálnice D35

Stavbu dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem zatím počasí neohrožuje. (12. prosince 2024)

Letos v prosinci se v Pardubickém kraji otevřou dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta. Hotový bude pás mezi Janovem a Opatovcem. Pracuje se zde naplno i v zimě.

„Musíme si uvědomit, že stavba je dlouhá zhruba 11,5 kilometru a musíme ji mít postavenou za dvě a půl stavební sezony, takže vlastně není čas se vymlouvat na zimní podmínky. Termíny jsou nastaveny, jak se říká, na krev,“ řekl správce stavby Stanislav Král z ŘSD Pardubice.

Termín zprovoznění je stanoven na 22. prosince 2025. Současně bude dán do provozu i šestikilometrový obchvat Vysokého Mýta, na který čekají nejen obyvatelé města, ale i řidiči trávící v kolonách hodiny navíc.

4 Začne rekonstrukce uzlu v České Třebové

Modernizace českotřebovského železničního uzlu nemá na české železnici obdoby. Práce potrvají sedm let.

Hned na startu roku by měla začít kompletní modernizace železničního uzlu v České Třebové. Správa železnic hodlá do obří zakázky investovat až dvacet miliard korun.

Kompletní rekonstrukcí projdou všechna nástupiště, přístup na ně bude díky výtahům bezbariérový. Vlaky při průjezdu zrychlí, současně se sníží hluk z železničního provozu. Obnovou projde celkem 32 mostů a 15 propustků. Průjezd osobních i nákladních vlaků se zrychlí ze 60 na 80 km/h.

Celá stanice se zapojí do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. V okolí železnice dojde k výstavbě protihlukových stěn a instalaci kolejnicových absorbérů hluku. Dokončení akce se plánuje v roce 2031. K největším omezením pro cestující dojde až od konce roku 2027, kdy bude nutné využívat dvě provizorní nástupiště namísto stávajících.

5 Smetanova Litomyšl zpět na zámku a s lepším zázemím

Státní zámek Litomyšl

Hudební festival Smetanova Litomyšl se letos 14. června konečně vrátí tam, kam patří. Na renesanční zámek v Litomyšli, který kvůli opravám památky musel po dva ročníky opustit. Hlavní festivalové pódium vzniklo na tamním zimním stadionu. Letos se festival vrací a navíc získá novou zastřešenou scénu na zámeckém nádvoří. Dosavadní konstrukce už je na konci své životnosti.

„Autorem nového řešení, které spíš bude externím koncertním sálem než zastřešením, je renomovaný architekt Josef Pleskot,“ uvedli organizátoři na webu přehlídky.

Zastupitelé Pardubického kraje rozhodli, že na vybudování zastřešení pošlou pět milionů korun Nadaci pro rozvoj České filharmonie, která má stavbu zajistit.

Smetanova Litomyšl tradičně buduje hlavní pódium na druhém nádvoří zámku. Stávající zastřešení a pódium dlouhodobě vadilo památkářům, neboť montáž trvala řadu týdnů a konstrukce zakrývala cenná sgrafita i pohled na arkády.