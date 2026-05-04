Pardubice opraví vodicí linie pro nevidomé před vlakovým nádražím

Město Pardubice po delší době opraví vodicí linie pro nevidomé před vlakovým nádražím. V některých místech navádějí zrakově postižené do sloupů veřejného osvětlení nebo reklamních vitrín. Město má hotový projekt a vybírá společnost, která práce provede. ČTK to řekla Jana Martincová z odboru dopravy magistrátu.
Práce budou podle projektu stát přibližně 4,8 milionu korun. Území, které je potřeba opravit, zahrnuje Terminál A z roku 2017 a část náměstí Jana Pernera z roku 2023, které propojuje železniční výpravní budovu s Terminálem B. Úpravy se zaměří především na hmatové vedení, vodicí linie a odstranění překážek v hlavních pěších trasách.
"Zastupitelstvo města schválilo přesun finančních prostředků z kapitoly Odboru dopravy do kapitoly Odboru majetku a investic. Odbor majetku a investic následně, na základě projektové dokumentace, zajistí výběr dodavatele a současně připraví zadávací dokumentaci pro toto zadávací řízení," řekla Martincová.
Podle opozičního zastupitele Filipa Sedláka (Naše Pardubice) je s podivem, že město napravuje chybu po tolika letech. "Za dotace to postavíme špatně a za svoje peníze to opravujeme, aby to splňovalo zákonná kritéria. To je do očí bijící. Navíc tu chybu neuděláme jednou, ale rovnou dvakrát. Jestli někdo říká, že se tady pracuje a plánuje dobře, tak ten dojem nemám," řekl Sedlák.
V severní části terminálu město upraví obrubníky mezi nástupištěm a cyklostezkou, budou sloužit jako přirozená vodicí linie. Zároveň zruší průchody z nástupišť do cyklostezky a nahradí je záhonem. Překážky, například odpadkové koše, přesune mimo bezbariérové trasy nebo je upraví, aby nepřekážely.
Na náměstí Jana Pernera vznikne mezi autobusovými přístřešky nová vodicí linie. Firma doplní chybějící úseky vodicích linií ve středovém přístřešku Terminálu A a udělá signální pásy ze slepecké dlažby, které navedou lidi se zrakovým postižením k přechodům, vstupům do nádraží a autobusovým stanovištím.
Součástí projektu je i výměna kontrastních pásů u středového ostrůvku, doplnění ovládacího tlačítka pro přechod v křižovatce s ulicí Palackého a instalace zvukových prvků. Veškeré překážky, včetně sloupů veřejného osvětlení, dopravního značení či orientačních prvků, budou z trasy odstraněny, nebo budou vodicí linie vedeny jinudy.