Pardubice otevírají halu Dukla. Na navazující arénu čekají svazy z celé republiky

Sporty, které čekají na svou příležitost
Nové arény, které v posledních letech v Česku vyrostly nebo se připravují, jsou dobrou zprávou pro sport i kulturu. Halové míčové sporty ale na důstojné podmínky pro svou činnost a rozvoj stále čekají. Přitom jde o sporty s obrovskou členskou základnou – florbal, basketbal, volejbal, házená či futsal.
Potřebují halu pro tisíce diváků, jaká v Česku mezi menšími sportovními halami a velkými arénami chybí. „Podle mě by taková hala měla být téměř v každém krajském městě. Už svou existencí podporuje vznik oddílů v okolí,“ říká předseda Českého florbalu Daniel Novák. Pardubice mají šanci být první, kde taková hala vyroste, a ukázat cestu dalším krajům.
Reprezentace bez domova
Nejvíc je to vidět u národních týmů. Český basketbal oslavil sto let, ale pro mezinárodní utkání mužů může v republice využívat jen několik málo hal – jednou z nich je hala v Opavě.
Florbal, kde česká reprezentace patří ke světové špičce, řeší stejný problém z druhé strany. „Pro důležité zápasy dnes můžu reprezentaci vzít do O2 areny, což je extrémně velká a nákladná aréna. Pro menší mezinárodní turnaje nebo přátelské zápasy bych potřeboval halu pro 1 500 diváků a víc,“ popisuje Novák.
„Chci pořádat akce, kde můžu Českou republiku ukazovat jako spolehlivého partnera a dobrého pořadatele v celém světovém florbalu,“ dodává.
Jde přitom o víc než prestiž. Kdo nemá kde pořádat, nemá ani domácí atmosféru pro své hráče, ani šanci přivézt do Česka mezinárodní turnaje a s nimi diváky, média a peníze.
Jediný projekt s razítkem
O středně velkých halách pro míčové sporty se mluví v několika městech. Jediný projekt, který má pravomocné stavební povolení, je ale pardubická Aréna Dukla. Multifunkční hala má pojmout až 4 100 diváků.
„Vznikne ucelená multifunkční hala postavená přímo pro míčové sporty, kde se dají odehrát nejvyšší soutěže i mezinárodní turnaje. A v době, kdy se nehraje, může hostit kulturní akce nebo kongresy,“ říká Pavel Stara, projektový manažer Dukly sportovní.
Současný areál na Dukle přitom svému potenciálu ani zdaleka neodpovídá. Sportoviště pocházejí z padesátých let, jsou v žalostném technickém stavu a neumožňují hrát mezinárodní ani extraligová utkání. Z velké části jde o sportovní brownfield obehnaný zdí, který chátrá a po setmění se z něj stává místo, kterému se mnozí raději vyhýbají.
„Všichni víme, že s územím Dukly bude potřeba něco udělat. Máme připravený, smysluplný projekt, o kterém všichni říkají, že je hezký. Buď ho necháme ležet v šuplíku, nebo ho jdeme postavit,“ říká Ondřej Joska, spolumajitel BK Pardubice a patron projektu Dukla sportovní.
Pro národní centrum halových sportů má Dukla i ideální polohu. Pardubice leží ve středu země na hlavním železničním koridoru, u dálnice D11 a mají vlastní letiště. Z Prahy je to vlakem zhruba hodinu.
První část areálu už navíc stojí. Rekonstruovaná hala Dukla s tréninkovými hřišti, regenerací a ubytováním se otevírá letos na podzim a bude sloužit tréninku a mládeži. Velká aréna je dalším krokem.
Projekt je připraven, rozhodnou peníze
Dukla už od stavby nedělí povolovací řízení, ale jen rozhodnutí o financování. Pokud se ho podaří zajistit, mohla by stavba podle plánů města začít už v první polovině roku 2027.
Celá hala včetně dvorany s atletickým tunelem se odhaduje na více než 1,2 miliardy korun. „Lidé se ptají, jestli 1,2 miliardy za basketbalovou halu není moc. Jenže to není basketbalová hala. Je to ucelené území, polovina celé Dukly. Areál se otevře, zdi kolem něj zmizí a zrevitalizují se i okolní ulice a parkování,“ vysvětluje Joska.
Počítá se s vícezdrojovým financováním. Vedle města by se na stavbě měl podílet stát prostřednictvím Národní sportovní agentury a Pardubický kraj.
Více o projektu na duklasportovni.cz