Akce Zpátky do školy s Bobem a Bobkem nabídne dětem setkání s oblíbenými maskoty, animační program, kreativní dílny, soutěžní i sportovní stanoviště, taneční workshopy i ukázky první pomoci. Vstup je zdarma.
První školní den s králíky z klobouku
Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...
Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu
V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...
Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Po trávě i v protisměru. Řidič ujížděl policii, pak vyskočil z jedoucího auta
Do nebezpečné honičky s policisty se pustil jednačtyřicetiletý řidič na Trutnovsku. Hlídka si ho všimla ve Svobodě nad Úpou, když chvílemi jel krajnicí a jindy v protisměru. Na výzvu nezastavil,...
Bezručova Opava opouští jednotné téma a bude kratší, originalita zůstává
Bezmála sedmdesátiletá tradice festivalu Bezručova Opava se mění a nabírá novou podobu. Od letoška bude kratší a bez jednotného tématu. Naopak multižánrovost a originalita, kdy některé projekty...
V anketě hledají jméno maskota Horácké arény. Ve hře je pět jmen
Horác nebo Horáček, Ježura, HaHa, Bodlina, Albert. Z pětice jmen, které formou sociálních sítí nebo mailem během srpna nominovali zájemci, vzešla finálová pětka zvažovaných jmen maskota Horácké arény.
V pondělí 1. září od 10:00 do 16:00 promění OC Palác Pardubice začátek školního roku v zábavný den plný her, soutěží a pohybu.
Zlínská zoo dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 100 mil.Kč
Zlínská zoologická zahrada dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 100 milionů korun. Jde o první podobné centrum v Česku. Budou v něm nejen...
Další krok ke stavbě největší hokejové arény, investor může začít sanovat skládku
Stavbě největší hokejové haly světa v Pardubicích by už nemělo stát nic v cestě. Společnost miliardáře Petra Dědka dostala od úřadu povolení k sanaci obří skládky komunálního odpadu, bez jejíž...
Turista se zranil při pádu z prudkého srázu, na lanech ho vytáhli hasiči
Pomoc hasičů a záchranářů potřeboval senior, který se ve čtvrtek zranil při návratu z výletu v Bítouchově u Semil. Kolem 14. hodiny se zřítil z prudké stráně, odkud se kvůli zranění nemohl dostat. O...
Za vůní dřeva a tabáku na Betlémě
Poslední srpnovou sobotu se v Hlinsku představí další z Nositelů tradice Pardubického kraje.
Dožínky v Moravské Třebové odstartuje Koller nebo Circus Brothers
Poslední srpnovou sobotu ožije Moravská Třebová dožínkovým festivalem Slamák. Na náměstí T. G. Masaryka vystoupí David Koller, Circus Brothers, Deaf Heart, dBrajgls nebo Matěj Štrunc & Lidověk.
Aliance pro rodinu: Česká školní inspekce podrývá důvěru v nezávislost
Hřebčín Karlen oslaví 20 let ve znamení tradice i fantazie
Dvacet let od svého založení oslaví hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové v sobotu 30. srpna netradičním a zábavným programem pro celou rodinu.
Údery kopyt, velkolepý průvod. Do ulic Chebu se vrací Valdštejnské slavnosti
Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu...