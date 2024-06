Pardubický přírodní park Červeňák se změní za 75 milionů. Bude se dost kácet

„Chcete utratit jen za kácení stromů 14 milionů korun. To je šílené. Červeňák úplně ztratí svou atmosféru, bude průhledný skrz na skrz. Zmizí tisíce stromů a keřů, tohle nemůžu podpořit,“ uvedl zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.

Ovšem se svým názorem nakonec zůstal osamocen. I zástupce Strany zelených Robert Hrdina projekt radnice podpořil. „Pokud chce někdo dát do úpravy zeleně ve městě 75 milionů korun, těžko to můžu nepodpořit, to snad ani nejde,“ řekl.

Vedení města nyní bude usilovat o stavební povolení, tak aby se projekt mohl příští rok rozjet. „Na podzim můžeme vysoutěžit zhotovitele a na začátku roku 2025 bychom začali revitalizaci,“ uvedla náměstkyně Jiřina Klčová z ANO.

Území dříve patřilo armádě, do roku 1994 tam bylo cvičiště ženijního vojska. Místem protéká řeka Chrudimka a oblast kolem je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Město chce úpravami posílit ochranu přírodního charakteru oblasti, zlepšit stav přírodních stanovišť a regulovat a omezovat nepůvodní druhy.

„To zahrnuje i nepopulární kácení stromů, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečné stromy nebo náletové dřeviny obklopující vzácné stromy, se jedná o nevyhnutelný krok. Samozřejmě počítáme i s výsadbou desítek stromů nových, stejně tak i stovek keřů,“ řekla Klčová.

Projekt počítá s rozšířením sítě cest o přírodní pěšiny, instalací mobiliáře, vybudováním pumptracku a singletrailu, hřištěm pro děti, které bude ve stylu vojenského cvičiště. Stavět se má také workoutové hřiště nebo griloviště. Zároveň v lokalitě vzniknou dvě naučné stezky, první se bude zabývat vojenskou historií místa, druhá jeho přírodními hodnotami.

I během prací bude bývalý vojenský prostor otevřený pro lidi. „Bude to trvat tři roky, v průběhu revitalizace zůstane Červeňák otevřený občanům. Jen v místě, kde se bude konat úprava, bude omezený provoz, ale nikdy to nebude tak, že by bylo celé území uzavřeno,“ řekla náměstkyně Klčová.

Není to tak dávno, co vedení města kolem primátora Martina Charváta z ANO chtělo přes Červeňák vést silniční propojku k nemocnici a využít k tomu stejnojmenný most. Nyní se však ukazuje, že ten se klene nad Chrudimkou už jen silou vůle a radní nevědí co s ním. „Je na zváženou, jestli se vyplatí most opravovat, když už za dva tři roky povede přes Chrudimku o 150 metrů dál jihovýchodní obchvat a u něj bude také cyklostezka. Oba břehy řeky navíc spojuje také nedaleký most Zeleňák, který město již opravilo,“ řekl primátor Jan Nadrchal.