Roky se nedělo nic, a nyní se každý rok otevírá jeden parkovací dům. Taková je situace v Pardubicích. Další parkovací dům u terminálu Jih má přitom díky svému umístění velkou šanci na slušné využití. V místě totiž nejsou dlouhodobě téměř žádná místa. Dopravní podnik, který má investici na starosti, nedávno zahájil výběrové řízení na stavbu.

„Myslím si, že parkovací dům v této lokalitě bude pro řidiče atraktivní, když nabídneme rozumnou cenu. Finanční model máme nastavený tak, aby to pokud možno neprodělávalo,“ řekl Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku, který bude objekt pro radnici stavět.

Investici podporují i zástupci opoziční ODS. Podle zastupitele a bývalého náměstka primátora pro dopravu Petra Kvaše dává parkovací dům na Dukle smysl z mnoha důvodů.

„V této části města nám významně chybí parkovací místa. Navíc brzy přijdeme o parkoviště v bývalých kasárnách. Podle průzkumů jezdí denně do Pardubic zhruba pět tisíc aut řidičů, kteří tady pracují nebo studují. Plus ti, kteří dál pokračují vlakem třeba do Prahy. Pro všechny bude nový parkovací dům přínosem,“ uvedl Kvaš, který navíc připomněl, že se blíží doba, kdy i na Dukle bude zavedeno regulované parkování pro rezidenty a tlak na volná místa se jen zvýší.

„Z tohoto důvodu jsem rád, že nakonec radnice půjde na slušnou kapacitu. O stání u Terminálu Jih bude podle mne velký zájem. Lidé budou mít z něho jen kousek na vlak nebo autobusové terminály linkových i městských autobusů. Ještě by to chtělo otevřít sjezd ze silnice I/37 na Vápenku a bude to dokonalé,“ uvedl Petr Kvaš.

A právě sjezd ze čtyřproudové silnice od Chrudimi už radnice připravuje. Stavět by ho měla firma enteria, která má v lokalitě Na Vápence své hlavní sídlo. „Už jsou připravené peníze na potřebné pozemky, věřím, že se stavba sjezdu povede. Ten by velmi zvyšoval komfort lidí při příjezdu na Terminál Jih a do tamního parkovacího domu. Jsem často na nádraží a vidím, jak je lávka přes koridor hodně využívána. Mám z toho radost a věřím, že parkovací dům její význam ještě zvedne,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z ANO.

Parkovací dům měl být hotový už v době dokončení lávky loni na konci května, ale město jej nestihlo postavit. Množství motoristů tam poté se svými auty parkovalo načerno, dokud dopravní podnik kolem prázdné plochy nenainstaloval řetězy.

„Rádi bychom, aby tam parkovací dům stál co nejdřív. Soutěž jsme vyhlásili před měsícem, bude stylem Design and Build, firma bude mít na starosti i projekt. Překvapivě bylo hodně zájemců. Výběrové řízení potrvá asi do června,“ řekl pro agenturu ČTK Pelikán.

Parkovací dům bude mít 300 míst a bude stát maximálně 150 milionů korun. Je na uchazečích, jaký postup a materiál zvolí. Město se v minulosti rozhodlo pro levnější variantu a menší počet parkovacích stání. Parkovací dům měl v původním návrhu šest podlaží a železobetonovou konstrukci se zhruba 560 parkovacími místy. Před několika lety se náklady pohybovaly okolo 360 milionů korun. Teď by byly vyšší.

„Výhoda je, že v této průmyslové části města si nemusíme hrát na nějakou velkou architekturu a stavbu lze pořídit poměrně levně. Navíc by se měla dát v případě potřeby i dál zvětšovat. Myslím, že nyní to je za rozumné peníze,“ dodal Kvaš.

Ve městě se přitom v nedávné době otevíraly hned dva parkovací domy. Oba jsou v centru města. Nejprve loni firma PSN dokončila parkovací dům pro 269 aut mezi Domem hudby a obchodním centrem Grand. Právě pro jeho zákazníky, až se centrum po opravě na konci roku otevře, bude tento parkovací dům primárně určen.

A v únoru radnice slavnostně otevírala svoje několikapodlažní parkoviště vedle malé hokejové arény. Pro město ho stavěl za zhruba 300 milionů korun Rozvojový fond a pojme přesně 442 aut.