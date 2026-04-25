Pardubice plánují park a jednou i archeopark na místě prvního osídlení města

V místě prvního osídlení Pardubic bude menší park a jednou možná i archeopark. Čtvrtý městský obvod v létě začne s prvními úpravami, postaví tam například altán nebo pétanquové hřiště. ČTK to řekl starosta městského obvodu IV Jan Procházka (ANO).
"Práce provedou Služby města Pardubic, tím se zrychlilo výběrové řízení. Chceme to mít do konce volebního období hotové. Kdyby se stalo, že do vedení nastoupí někdo jiný, abychom měli jistotu, že se tento projekt dokončí," řekl Procházka.
Prostor, kde vznikne park, patří městskému obvodu, který ho v roce 2024 oplotil a pořádá tam společenské akce. Druhá část je města. Tam by jednou mohl vzniknout archeopark, který připomene počátky osídlení. Mohly by tam být například půdorysy staveb původního osídlení.
První etapa, kterou platí městský obvod, bude obsahovat kolmou cestičku, která se napojí na cyklostezku směrem ke hřbitovu. Kolem cesty budou lavičky a osvětlení, koše a na volné ploše bude altán s grilovištěm a první pétanquové hřiště v obvodě.
"Bude to přírodnější park, žádný anglický trávník, aby to vypadalo jako za starých dob. Archeologové a historici nás žádali, abychom tam udrželi rozmanitost bylin, které v tady v historii rostly," řekl starosta.
Práce nakonec vyjdou levněji, než byly projektové náklady ve výši 5,5 milionu korun. Práce firma provede zhruba za tři miliony korun, pracovat bude přes léto a 1. září chce obvod park otevírat, řekl Procházka.
Písemný pramen odkazoval na první osídlení města u kostela svatého Bartoloměje, který je v současném centru. Dlouho se tak předpokládalo, že vzniklo právě tam. V 90. letech minulého století ale archeologové objevili v Pardubičkách starší osídlení, klášteřiště a vesnici ze 13. století. Kostel svatého Jiljí na návrší je nejstarším ve městě. Vesnice se jmenovala Pordoby, později se v písemných pramenech uváděla jako Pordobice.
První studie na archeopark vznikla v roce 2009. Původně ho chtěl stavět obvod, ale kvůli nákladnosti o investici požádal radnici. Město k ní zatím nepřistoupilo. "Podporujeme to, chceme, aby se to udělalo. Ale původní cena měla být 16 milionů korun, teď jsme na dvojnásobku, město to zatím nemá v plánu," řekl Procházka.
Náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) k tomu dodal, že se radnice se starostou domluvila na jiných investičních prioritách, na které přispívá. Na loňské a letošní investice za přibližně 15 milionů korun magistrát přispěl necelými čtyřmi miliony korun. V současnosti je v plánu oprava Příčné ulice, voda z ní poteče do retenčního jezírka, řekl ČTK.