Pardubice plánují přeměnu dopravního hřiště, prudký kopec nahradí pumptrack

Dopravní hřiště v Pardubicích projde úpravou, při které město odstraní prudký kopec. Je mnoho let zavřený a nevyužívaný, protože při současných bezpečnostních normách není vhodný pro výuku jízdy dětí na kole. Místo něj by měl stát pumptrack. ČTK to řekla vedoucí odboru majetku a investic Kateřina Skladanová.
Město se projektovou přípravou zabývá několik let, postupně tam zástupci radnice přidávali další prvky nebo měnili požadavky. Letos by ale mohl být projekt hotový a stavební práce by mohly patrně začít v příštím roce. "Projektant nám doplňuje projekt o pumptrack nebo o úpravu sociálního zařízení. Až to budeme mít kompletní, dáme požadavek na peníze z rozpočtu," řekla Skladanová.
Dopravní hřiště vzniklo ještě před rokem 1989 a bývá otevřené od jara do podzimu. Odpoledne slouží veřejnosti, dopoledne se tam děti učí dopravní předpisy. Jsou tam komunikace s dopravním značením, křižovatky řízené semaforem i kruhový objezd, přechody pro chodce a také hřiště pro menší a větší děti. Na kopci je v části mimo výukovou silnici letecká věž se skluzavkou.
"Pumptrack by měl být místo kopce. Bude drobná změna u hřišťátka pro nejmenší, jsou tam vzrostlé stromy a začínají být nebezpečné. Pak se bude zlepšovat posezení vedle budovy, to bude po stříškou," řekla Skladanová.
V místě u plotu, kde stál minigolf, bude stánek s občerstvením. Pokud letecká věž bude v pořádku, dá se přemístit někam jinam na volnou plochu. U některých dřevěných hracích překážek revizní technici navrhli výměnu, dodala Skladanová.
Od roku 1999 se o provoz stará městská policie. Kupuje pro děti vybavení, naposledy to byly koloběžky, a do učebny pořídila digitální tabuli. Děti si tam mohou zajezdit například na šlapacích čtyřkolkách. Strážníci školním dětem zajišťují teoretickou a praktickou výuku.
Kopce na dětských hřištích s dopravní výukou by měly mít sklon několik procent, aby se na nich děti zvládly bezpečně rozjet a bezpečně zastavit. Tento prvek v Pardubicích požadované parametry nesplňuje. Jak dlouho je zavřený, pamětníci už ani nevědí.
"Dnes jsou normy na ochranu dětí přísnější, za nás to nikomu nevadilo, my jsme na kopci váleli sudy, v současnosti je to příkré a nebezpečné," řekl ředitel městské policie Jan Dojczar.
Na obnovu dopravního hřiště dal městský obvod V čtyři miliony korun. Starosta Jiří Rejda (ANO) je zklamaný, že jeho modernizaci za jedno volební období město nezvládlo. "Na začátku volebního období jsme se dohodli na spolupráci s městem a městskou policií. Projekt zatím nepostupuje podle očekávání," řekl Rejda.
Právě občerstvení a pumptrack by měly vzniknout na návrh starosty městského obvodu. Hřiště by mělo nabídnout nejen simulaci silničního provozu, ale také prvky pro nácvik jízdy na nerovném terénu, dodal.