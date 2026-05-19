Pardubice plánují přírodní park s hřištěm a výběhem pro psy u Lonkovy ulice

Městský obvod II v Pardubicích připravuje proměnu přírodní části v okolí Lonkovy ulice. Postaví tam hřiště nebo výběh pro psy. Stavební zásah má být šetrný, aby neohrozil chráněný hmyz a živočichy. ČTK to řekla krajinářská architektka Jitka Šídlová. Projektovou přípravu dokončí do června.
"Velká část území zůstává zachovaná tak, jak je. Park má být pojatý v přírodním duchu, čemuž odpovídá i použití přírodních materiálů," řekla Šídlová.
Celá louka má kolem 4000 metrů čtverečních a z jedné strany ji lemuje Labe a protipovodňový val s cyklostezkou. Protože je do ní z ulice špatný přístup, projekt to chce napravit. "Vzniknout by měla nová cesta ve formě rampy, která prostor zpřístupní. Koncept je založený na okružní cestě, která slouží jako procházková trasa a na ni navazují jednotlivá zastavení. Součástí budou prvky mobiliáře, vyhlídka a edukační tabule," řekla Šídlová.
Hlavním místem bude dětské hřiště a v jeho blízkosti bude stát altán. Součástí návrhu je i oplocený psí výběh, který má být umístěn co nejblíže Lonkovy ulice.
"V současnosti je prostor využíván hlavně pejskaři. Nový návrh má do lokality přivést i další skupiny návštěvníků. Hřiště pro psy bude odděleno od dětské části. Oddělení bude řešeno prostorově i pohledově pomocí výsadby keřů a stromů, které vytvoří přirozený pás zeleně," řekla Šídlová.
Výsadba počítá se solitérními stromy na louce, především domácími druhy, jako jsou duby. Louka zůstane z velké části zachovaná kvůli chráněným druhům, žije tam například modrásek bahenní. "Je vázán na specifické rostliny a také na určité druhy mravenců, kteří se starají o jeho larvy," řekla architekta.
Součástí plánovaných úprav v okolí Lonkovy ulice je také kácení havarijních stromů, jejichž stav je podle odborníků nevyhovující a mohly by představovat bezpečnostní riziko pro návštěvníky. Část pokáceného dřeva tam má zůstat a sloužit jako přirozený úkryt pro živočichy a ptáky. Návrh zároveň počítá s doplněním ptačích budek a dalších prvků na podporu biodiverzity.
"Celkově má být zásah do území co nejmenší. Pokud už dochází k úpravám krajiny, jsou kompenzovány ekologickými opatřeními, která podporují životní prostředí v lokalitě," řekla architektka.
Projekt bude v polovině roku hotový, obvod pak požádá o stavební povolení. Jestli se do stavebních prací pustí v příštím roce, ještě starosta Radek Hejný (ANO) neví. Obvod má i jiné investice, k tomu jsou na podzim volby. "Nové zastupitelstvo může mít jiné priority," řekl Hejný.
V minulosti v prostoru mělo vzniknout Relaxační centrum Lonkovka, byl to projekt Služeb města Pardubic. Koupily pozemky v aukci a připravovaly tam hřiště na minigolf, multifunkční hřiště, houpačky a prolézačky pro děti, posilovací plochu a hřiště pro pétanque a případně malý objekt s bufetem a záchody. Záměr se nelíbil některým obyvatelům ani ekologickým spolkům.