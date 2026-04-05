Pardubice plánují stavbu útulku za 100 milionů, začít chtějí v září

Stavba zvířecího útulku v Pardubicích by mohla začít přibližně v září. Město připravuje výběrové řízení na stavební firmu. Po letech příprav projekt postupně zdražil odhadem na 100 milionů korun. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO). Investice je ale potřebná, debatuje se o ní přes 20 let, dodala.
"Musím ale říct, že nás stavba podle projektu vyjde o něco dráž, než jsme původně předpokládali. Je to tím, že vycházíme z projektu, který byl připravován před několika lety, a tehdy ceny samozřejmě vypadaly jinak. Původně se počítalo s částkou kolem 60 milionů korun, teď se bohužel dostáváme skoro ke 100 milionům," řekla Klčová.
Do nákladů se promítají materiály, které zdražují. Zpřísňují se také veterinární předpisy, útulek musí například používat hodně nerezových prvků. "Cena tedy bude vyšší, ale jsme na to připraveni a rozpočet s tím počítá," dodala Klčová.
Politička věří, že na projektu bude panovat shoda i s opozicí a už ho nic nezastaví. Městský útulek sídlí ve starých budovách ve Štrossově ulici, kde je v nevhodných podmínkách. Na objednávku města ho provozoval soukromník, od roku 2024 se o něj stará městská policie. Ta provedla menší investice, aby zvířata měla zajištěné lepší podmínky, ale pořád jde podle města o kompromis.
"Nový útulek bude vypadat velmi pěkně. Nebude jen hezký na pohled, ale hlavně nabízí prostory pro veškerá zvířata. Nebavíme se totiž pouze o psech a kočkách, ale útulek se stará i o různé druhy plazů, ptáků nebo ještěrek. Občas se do města dostane liška nebo třeba srna," řekla Klčová. Součástí objektu bude zázemí pro městskou policii a její psovody i veterinární ordinace, dodala.
Nové zázemí vznikne v části Popkovice za letištěm. Na zvířecí útulek je hotové stavební povolení. Patrně v květnu radnice vypíše tendr. "A pokud se nám podaří zakázku dobře vysoutěžit, byli bychom rádi, kdybychom v září takzvaně kopli do země a začali stavět," řekla Klčová.
V lokalitě chce město také vysadit dřeviny včetně ovocných stromů, a keře, které porostou v květnaté louce. Zelený pás zajistí clonu mezi útulkem a zástavbou rodinných domů. Prostor doplní nové cesty, které přírodní zónu propojí s Popkovicemi.