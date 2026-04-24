Pardubice plánují tišší ohňostroj s mlhovou projekcí na městských slavnostech

Na městské slavnosti si město Pardubice objedná ohňostroj, který nebude tolik hlučný. Doplní ho mlhová vizuální projekce. Město teď hledá dodavatele. Pyrotechnická show se po dvou letech opět vrátí na své obvyklé místo na břeh Labe. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
"Existují společnosti, které dělají kombinovaný ohňostroj, který bude tišší a nebude tolik rušit okolí, k tomu mají audiovizuální doplňky. Mohli bychom mít také promítání do mlhy. V minulosti jsme to už měli na řece, byl tam běžící kůň. Víme, že se to lidem kdysi líbilo," řekla Klčová.
Město se nechce i přes snahu některých zastupitelů pyrotechnické zábavy vzdát, protože ji lidé mají rádi. Díky tomu, že bude opravený Wonkův most, může se akce po dvou letech vrátit na pravý břeh Labe. Lidé ohňostroj budou moci sledovat od sídliště Závodu míru.
"Abychom nepoužívali nejnáročnější pyrotechniku, zkoušíme tentokrát tišší ohňostroj, který nebude dělat tolik hluk. Abychom lidem nabídli vizuální zábavu, na kterou jsou zvyklí," řekla Klčová.
V Pardubicích platí vyhláška, že lidé nemohou odpalovat pyrotechniku celý rok, výjimkou je silvestrovská noc, protože zastupitelé lidem nechtěli vzít tradici oslav Nového roku.
K tomu se lidé musí řídit novým zákonem, který od loňského prosince zpřísnil pravidla pro prodej i používání zábavní pyrotechniky. Mohou zapalovat nejméně nebezpečné druhy pyrotechnických výrobků. Platí také zákaz odpalování v okruhu 250 metrů kolem nemocnic, domovů seniorů či zařízení, v nichž žijí zvířata.
Pořádat ohňostroje je podle zákona možné, když je připravuje profesionální firma s platným oprávněním. Podle studie Akademie věd ČR pyrotechnické výrobky vytvářejí směs toxických látek, včetně karcinogenních, které výrazně poškozují lidské zdraví. Ohrožují také domácí a divoce žijící zvířata.