Pardubice připraví studii pro rozvoj okolí letiště

Město Pardubice začne s přípravou územní studie, která určí možnosti budoucího využití zhruba 36 hektarů v okolí letiště. Území mezi letištním areálem a zástavbou Popkovic patří k významným rozvojovým plochám města. ČTK to řekl náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).
"Území pardubického letiště je významné nejen pro samotné město, ale pro celý region. Chceme mít jasně pojmenované možnosti jeho dalšího rozvoje a zároveň dobře nastavené vztahy s okolním územím. Územní studie nám k tomu poskytne potřebný odborný podklad," dodal Živný.
Územní studie se zaměří na uzavřený areál letiště a zástavbu Popkovic. "Řešíme rozvoj letiště. Je tam záměr budování hotelu, parkovacích státní, je tam velká poptávka po parkování. Je tam důležité vytvořit dopravní napojení. Bude to komplexní řešení všech těchto věcí. Komunikujeme s letištěm o jeho záměrech," řekla vedoucí městského odboru hlavního architekta Mariana Zmítková.
Na západě území studie zahrne také rozvojové plochy určené pro lehkou výrobu. V oblasti město postaví zvířecí útulek, divadlo by tam rádo mělo sklady a přestěhovat by se tam mohly i Služby města Pardubic. Podle Zmítkové je to dostatečně daleko od rodinné zástavby, navíc tam město sází zelený pás, který vytvoří přirozenou bariéru.
"Právě toto území představuje z pohledu města významný rozvojový potenciál. V minulosti se zde například objevily záměry investorů v předpolí letištního terminálu. Úkolem studie bude prověřit možnosti budoucího uspořádání území a navrhnout základní principy jeho dalšího rozvoje," řekl Živný.
Studie se zaměří na to, jak území smysluplně uspořádat, jak propojit jeho jednotlivé části a jak nastavit vztahy mezi letištěm, případnou novou výstavbou a okolím. Pozemky vlastní město nebo Nadace pro rozvoj města Pardubic. Radní v týdnu schválili zpracovatele studie, který ve výběrovém řízení nabídl cenu 380.000 korun bez DPH. Po podpisu smlouvy se začne na studii pracovat.