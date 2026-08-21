Pardubice připravují průzkum mezi velkými zaměstnavateli

Pardubice chtějí zjistit, jak se daří významným místním firmám a co plánují do budoucna. Připravují proto průzkum zaměřený na jejich investice, rozvoj, zaměstnanost i problémy, se kterými se potýkají. Výsledky mají městu pomoci při další spolupráci s podnikateli a plánování ekonomického rozvoje, uvedla radnice v tiskové zprávě.
"Průzkum proběhne formou rozhovorů se zástupci nejméně 40 významných místních firem. Zaměří se především na větší zaměstnavatele a společnosti, které v Pardubicích investují a mají podstatnou roli v místní ekonomice. Chceme proto vědět přímo od nich, jak se jim ve městě podniká, co plánují do dalších let a co by jim mohlo pomoci v dalším rozvoji. Zároveň nás zajímá, kde vidí problémy a co může město ze své pozice ovlivnit. Je pro nás důležité znát jejich zkušenosti a potřeby a pracovat s nimi při dalším rozhodování," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).
Průzkum se bude zabývat nejen současnou situací firem, ale také jejich rozvojovými a investičními plány, očekávaným vývojem zaměstnanosti, exportním zaměřením nebo významnými trhy. Pozornost se zaměří rovněž na případná rizika spojená s omezením činnosti či odchodem významných zaměstnavatelů z města.
Důležitou součástí budou také konkrétní podněty podnikatelů. Pardubice chtějí zjistit, ve kterých oblastech může samospráva přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí a jak nastavit efektivnější spolupráci s místními firmami. "Nejde nám o průzkum do šuplíku. Výsledkem by měla být konkrétní zpětná vazba, která nám ukáže, co firmy od města očekávají a na co bychom se měli v dalších letech zaměřit. Silné a stabilní firmy jsou důležité nejen pro ekonomiku Pardubic, ale také pro pracovní příležitosti a celkový další rozvoj města," řekl primátor.
Pardubice mají tradičně silnou průmyslovou základnu, zejména v chemii, elektrotechnice a strojírenství. Mezi významné podniky patří například chemická Synthesia, výrobce výbušnin Explosia, elektrotechnický Foxconn či výrobce automobilových komponentů JTEKT Automotive Czech. Ve městě působí také Paramo a řada dalších firem z průmyslu, stavebnictví, energetiky a služeb. Za průzkum město zaplatí 180.000 korun bez DPH.