Pardubičtí zastupitelé dnes podpořili návrh, který určuje budoucí podobu lokality Palackého-sever. Řeší rozsáhlé území mezi Palackého třídou, ulicí K Polabinám a nábřežím Závodu míru. Část obyvatel s návrhem nesouhlasí. Kritizuje zejména rozsah plánované výstavby nebo možné dopady na dopravu. Podle města má studie umožnit proměnu dnes zčásti nevyužívaného území v novou městskou čtvrť.
Na domech v lokalitě, které se studie týká, se před jednáním zastupitelstva objevily plakáty vyzývající obyvatele k účasti na zastupitelstvu. Varovaly před devastací území a necitlivou výstavbou.
Zástupci města uvedli, že studie je koncepčním dokumentem, který určuje základní podobu území, například výšku a umístění budov, ulice a veřejná prostranství. Konkrétní stavby by se následně povolovaly samostatně. Podle města má být v území více zeleně a nové budovy mají být nižší než část současné zástavby.
Kritici naopak upozorňovali na plánovanou hustotu zástavby a možné zastínění okolních domů a veřejných prostor. Lidem se hlavně nelíbil městský plán na výstavbu bytových domů a parkování v ulici K Polabinám. "Dobře víte, že hodnota našeho majetku půjde šíleně dolů. Tohle je podle mě nápad, jak zdevastovat to, co město vybudovalo pro občany," řekl František Švagr, který v lokalitě bydlí. Návrh nazval betonovým předměstím.
Zástupce sdružení vlastníků jednotek v ulici K Polabinám Josef Schinzel upozornil, že podle studie část plánované budovy zasahuje do jejich pozemku. Město podle něj nemůže na pozemku stavět bez jejich souhlasu. Politici mu v odpovědi vysvětlovali, že územně plánovací podklady nijak nezasahují do vlastnického práva. Jeho respektování se řeší až při přípravě a povolování konkrétních staveb.
Město argumentuje tím, že územní plán povoluje v lokalitě stavět domy určené k bydlení. Městské byty by mohly být místo malého parku. Náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) uvedl, že parčík je v dezolátním stavu. Opoziční hlasy mu oponovaly, že se střílí do vlastní nohy, když město nechalo park zanedbat.
Obyvatelka Iva Vágnerová mluvila o navrhovaném kácení vzrostlých stromů a také kritizovala plánovaný městský dům v ulici K Polabinám, který by podle ní mohl zastínit školku. "Lidé se dnes dívají na stromy a budou se dívat do staveniště," uvedla žena. Obavy má také z nedostatku parkovacích míst a z dopravní zátěže, podle ní studie neobsahuje dostatečné propočty.
Jiří Schmidt ze sídliště Závodu míru označil studii za nedomyšlenou. Kritizoval stavební uzavírání území z východu i západu. Byla by to podle něj urbanistická chyba. "Obyvatelé od roku 2023 diskutují s městem o dalším směřování Závodu míru. Mám pochybnosti o relevanci vedení města. Po třech letech přijde město se studií, která je v přímém rozporu, co bylo tři roky diskutováno. Všechno bylo k ničemu," řekl Schmidt.