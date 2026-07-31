Pardubice prověří stav Evropského spolkového domu, zaměří se na vlhkost i krovy

Památkově chráněný Evropský spolkový dům v Pardubicích čeká stavebně-historický průzkum. Město si ho zadalo, aby odborníci zjistili, v jakém stavu budova je. Ve sklepení je vlhko a je potřeba posoudit stav krovů. ČTK to řekla vedoucí odboru majetku a investic Kateřina Skladanová.
"Podle toho, co z průzkumu vyplyne, budeme řešit opravy stavby. Budova patří městu dlouhodobě. Pronajímáme ji především organizacím, které působí ve veřejném zájmu, jsou tam například jazykové instituty a různé spolky. V přízemí je také restaurace, která funguje v komerčním nájmu," řekla Skladanová.
Díky průzkumu bude mít odbor investic podklady pro projektovou dokumentaci. Skladanová se domnívá, že v rozpočtu se na to peníze najdou. Budova v historickém centru Pardubic by také potřebovala novou fasádu.
"Věřím, že to bude pádný důvod k opravě, protože objekt by si novou fasádu určitě zasloužil. Zároveň ale říkáme, že dokud nebudeme znát příčiny vlhkosti v suterénu, nechceme fasádu dělat. Mohlo by se totiž stát, že bychom ji za krátkou dobu museli opravovat znovu," řekla Skladanová.
Budova Evropského spolkového domu je příkladem pozdně historizující městské architektury konce 19. století. Objekt bývalé Občanské záložny vznikl v letech 1890 až 1891 podle návrhu pražského stavitele Václava Kaury, realizaci provedl pardubický stavitel František Desperát. Dvoupatrový nárožní dům stojí na rohu Pernštýnského náměstí a Klášterní ulice.
Budovu charakterizuje bohatě zdobená fasáda s rustikou, pilastry, plastickými římsami a dekorativními prvky, které odpovídají reprezentativnímu charakteru tehdejšího finančního ústavu. Na štítu jsou vyobrazeni Kristus na trůnu, jezdecká postava Jana Žižky z Trocnova a výjev slyšení papežského legáta Fantina před Jiřím z Poděbrad v roce 1462.
V letech 1894 až 1895 byla stavba rozšířena o další křídlo a roku 1901 byl připojen sousední dům čp. 55. Objekt je od roku 1958 kulturní památkou a dnes slouží jako Evropský spolkový dům s kavárnou a zázemím pro spolkové a kulturní aktivity.
Dům poskytuje zázemí občanským iniciativám, kterým nabízí kanceláře, klubovny, kontaktní adresy i technické vybavení. V objektu působí také jazykové a kulturní instituce, například British Centre, Alliance Française a Goethe-Zentrum.