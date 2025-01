Pardubice stále vyhlížejí nový územní plán, přípravy se možná vrátí na začátek

Nejde to a nejde, a možná to dokonce ani nepůjde. Každý, kdo v Pardubicích vyhlíží nový územní plán města, se musí držet za hlavu. Už 15 let totiž čeká třeba na to, zda bude moci postavit na svém pozemku rodinný dům. Za tu dobu možná už i zjistil, že žádný dům ani nepotřebuje. Tak strašně moc se složitý proces táhne.

Konec je v nedohlednu. A šťastný „happy end“ dokonce není ani ve hře. Územní plán je totiž už před svým možným přijetím zastaralý a přežitý. „Zadání nového územního plánu vzniklo v roce 2009 a teď jsme v roce 2025. Už teď víme, že když se plán vydá, tak se okamžitě rozjede série žádostí o změnu územního plánu, protože bude nevyhovující,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

A ten není příliš optimistický ani v tom, že se zdlouhavý proces podaří během roku a půl, které zbývají do komunálních voleb, dorazit. „Uvidíme, kdy se nám nový územní plán povede přijmout. Stále doufám, že to stihneme do komunálních voleb, ale jisté to není,“ řekl Nadrchal, který dokonce připustil možnost, že by přípravy územního plánu začaly úplně od nuly.

Pak by ovšem bylo prakticky jisté, že by přijetí dokumentu nabralo zpoždění v řádu roků. Územní plán má město schválený od roku 2001, v roce 2010 začalo pracovat na novém. Dokument určuje, kde může být zeleň, zemědělská půda nebo kde je možné stavět byty. Lidé se jím musí řídit. Zadání územního plánu, které lety zastaralo, město moc měnit nemohlo, protože by narazilo na zákon o veřejných zakázkách.

„My můžeme doobjednávat úpravy, třeba územní studie, ale už jsme na finančním limitu zakázky. Ještě můžeme mít druhé veřejné projednání, ale pokud to nebude stačit, budeme muset zřejmě soutěžit nového zpracovatele územního plánu,“ řekl primátor a dodal, že původní cenu zakázky může město překročit maximálně o 15 procent. „A tomuto limitu se začínáme blížit,“ doplnil.

Pokud se podaří dokument vydat, zastaralý bude například i v datovém systému, který si město v roce 2009 objednalo. Podle primátora ho bude muset převést do modernějšího formátu, který se používá teď.

„Asi bychom si měli říct, jestli to má smysl. Jestli by nebylo jednodušší udělat úplně nové zadání s tím, že to bude stát nějaké další peníze, ale je třeba šance, že územní plán bude za tři čtyři roky. A bude aktuální,“ řekl Nadrchal.

Současný územní plán má kolem dvacítky změn a zastupitelé už další nepovolují. Výjimku udělali jenom na žádost podnikatele Petra Dědka, který chce na Cihelně stavět multifunkční arénu za více než deset miliard korun. Když zastupitelé výjimku schválili, přidal se ihned se svou žádostí i další developer Edouard Perra, který má v lokalitě také své plány. Politici, aby neztratili tvář, tak mu také museli vyjít vstříc. Ostatní lidé, kteří chtěli také změny územního plánu, musejí počkat na nový.

„Spousta lidí například chtěla, aby se jejich pozemky staly parcelami a mohli na nich stavět,“ dodal primátor. Nový územní plán Pardubic budou zastupitelé nejspíš schvalovat na přelomu let 2025 a 2026, řekl nedávno náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice, který má akci na starosti. Ani on si však není úplně jistý.

„Územní plán čeká v polovině roku druhé veřejné projednání. Doufejme, že se k tomu skutečně dostaneme. Velmi nás brzdí vyjadřování dotčených orgánů. Ty nemají žádné pevné termíny, takže se to táhne. Snažíme se to posouvat, ale jde to pomalu,“ uvedl Živný. V minulosti hovořil o termínu v roce 2024.