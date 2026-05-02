Pardubice opraví část památkové rezervace v centru města, zaplatí 10 milionů

Je to osm roků, co si lidé z vedení pardubické radnice stěžovali na tristní stav ulic za historickou budovou magistrátu. Chodníky a silnice na Wernerově nábřeží či v Bartolomějské ulici byly plné záplat, děr, nerovností. A tak se zdálo, že je nutné udělat rychlý zásah.
„Nebojím se stav některých ulic v historickém středu města označit za zoufalý,“ uvedl v únoru 2018 někdejší starosta prvního obvodu a radní města Jaroslav Menšík z ANO.
|
Pardubice opraví zničené ulice v historickém jádru
Politici se chlubili tím, že se vlastně už pracuje na projektu a že práce budou moci v dohledné době začít. „Zastupitelé města by měli záměr schválit už na svém únorovém zasedání, poté by měly začít práce na projektové dokumentaci,“ řekl tehdy primátor Pardubic Martin Charvát z ANO.
Jenže od té doby se na místě nic moc neudálo. Projekt usnul a noví radní se k němu vracejí až nyní. Wernerovo nábřeží a okolní ulice by se měly začít zvelebovat letos v létě. „V ulici Bartolomějská a na Wernerově nábřeží už jsme vyměnili všechny inženýrské sítě. Pokud vše půjde podle plánu, práce zahájíme na začátku léta a hotovo by mělo být na podzim,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.
Není sporu o tom, že daná lokalita si zásah zaslouží. Zatímco třeba Pernštýnské náměstí nebo cesta k zámku vypadá dobře, trochu zastrčené ulice na tom jsou hůř. Vlastně se dá mluvit o ostudě.
„Po rekonstrukci se tu bude chodit mnohem lépe. Nerovnosti a schody zmizí, povrchy se srovnají a pohyb po lokalitě bude pohodlnější i bezpečnější. Úpravy zároveň pomohou i lidem s omezenou pohyblivostí. Součástí úprav bude i nový městský mobiliář – lavičky, koše nebo stojany na kola, které spojují kov a kvalitní dřevo a dobře zapadnou do okolí,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.
Akce vyjde na 10 milionů
Akce je rozdělena do tří etap, které na sebe plynule navazují. V ulici Bartolomějská dělníci obnoví cestu z původních dlažebních kostek v šíři tři až pět metrů. U ulice Pod Sklípky a na Wernerově nábřeží vznikne nová cesta rovněž z historických kostek, zároveň je v plánu sanace mostku a oprava nábřežní zdi.
„Prostor doplní nový městský mobiliář, zábradlí i vstupy k vodnímu náhonu. Součástí budou také stanoviště pro komunální odpad a vzniknou dřevěné platformy nad hladinou Mlýnského náhonu. Úpravami projdou i zdi v průchodu do ulice Pernštýnská. V ulici Kostelní bude doplněna dešťová kanalizace a vybudována nová komunikace kombinující původní a nové dlažební kostky, přičemž etapa bude ukončena u přechodu pro chodce směrem do ulice Sukova,“ řekl náměstek Hrabal a doplnil, že celá akce vyjde na zhruba 10 milionů korun. Stavět bude pro město společnost Inženýrské stavby Mencl.
S plánovanou rekonstrukcí souvisí také dopravní omezení. V průběhu stavby jsou v plánu částečné i úplné uzavírky ulic a omezení průjezdu.
„Vjezd do některých úseků bude umožněn pouze vozidlům stavby, rezidentům a dopravní obsluze, zároveň bude nutné počítat s dočasným zrušením parkovacích míst a změnami dopravního značení. Omezení se dotknou také chodců – některé úseky budou uzavřeny nebo zúženy, nicméně přístup k nemovitostem zůstane zachován pomocí provizorních koridorů, případně dočasných lávek či obchozích tras. Žádáme všechny obyvatele i návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti, sledovali aktuální dopravní značení, a pokud možno se této oblasti po dobu rekonstrukce vyhnuli,“ dodala mluvčí magistrátu Ivana Dolanová.
Celá oblast je součástí Památkové rezervace Pardubice. Ta vznikla v roce 1964, když bylo výnosem ministerstva kultury historické jádro města, vymezené původním rozsahem městských hradeb, areálem zámku s obranným systémem valů a prostorem dřívějších vodních příkopů, zařazeno mezi nejkrásnější památky tehdy Československé republiky. Součástí rezervace je kromě zámku a středověké části Pardubic, zahrnující i vodní kanál napájející Císařský náhon či masné krámy na Wernerově nábřeží, také Pernštýnské náměstí se Zelenou bránou, kostel Zvěstování Panny Marie a kostel sv. Bartoloměje.