Pardubice rozšířily sportovní chodník slávy o Klimpla a Řehounka

Chodník slávy pardubického sportu nově připomíná Petra Klimpla, významného představitele orientačního běhu, a Romana Řehounka, dlouholetého cyklistického reprezentanta. Chodník tvoří pamětní dlaždice se jmény osobností, které se zapsaly do historie pardubického sportu. Tradici pamětních dlaždic město založilo v roce 2017. Před arénou jich je 46.
"Pardubice jsou městem sportu, sport máme takříkajíc v DNA. Pardubický chodník slávy vznikl proto, aby připomínal a oceňoval významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sportu ve městě i jeho dobré jméno," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Petr Klimpl se k orientačnímu běhu se dostal v roce 1967 díky svému otci. Začínal v Lokomotivě Pardubice, kde se postupně zapojoval nejen jako závodník, ale také do organizování. Po návratu ze studií na Slovensku, kde působil i v předsednictvu Slovenského svazu orientačních sportů, se v roce 1980 stal předsedou klubu v Pardubicích a tuto funkci zastával více než 44 let.
Za tu dobu pomohl rozšířit členskou základnu z několika desítek na více než 450 členů. Dnes působí jako místopředseda Českého svazu orientačních sportů a pravidelně trénuje mladé závodníky. "Na orientačním běhu mě baví především to, že je to sport pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Jak říkám, i při mé postavě a váhové kategorii se to dá dělat, když nemůžu běžet, jdu krokem. Mám přesnou mapu, takže někdy dokážu porazit i ty, kteří běhají rychleji. Navíc se kolem orientačního běhu pohybují velmi schopní, šikovní a chytří lidé, mezi kterými jsem rád," řekl Klimpl.
Roman Řehounek dlouhá léta reprezentoval Československo v dráhové cyklistice. Ve své kariéře dosáhl mimořádných úspěchů, společně s Vítězslavem Vobořilem získal v letech 1985 a 1986 dva tituly mistra světa v jízdě na tandemu. Kromě toho byl čtyřnásobným mistrem Československa. "Jsem Pardubák jak poleno, takže pro mě tohle ocenění opravdu hodně znamená. Vážím si toho moc, neříkám to jen tak. Je pro mě velká čest být mezi lidmi, kteří na tomto chodníku slávy jsou," řekl Řehounek.
Cyklistice se dnes Řehounek věnuje především rekreačně. Na kolo vyráží několikrát týdně a udržuje si kondici, i když už se nepovažuje za závodního cyklistu. Nejraději jezdí od jara do podzimu, kdy mu cyklistika přináší hlavně radost a pohyb. Stále zůstává spojený se sportem a sleduje dění v české cyklistice, uvedl.