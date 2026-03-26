Pardubice rozšiřují třídění odpadu door to door do dalších částí města

Město Pardubice rozšíří možnost třídění odpadu z domácností metodou door to door do dalších městských částí. Zapojí se městský obvod VI, konkrétně Staré Čívice, Lány na Důlku a Opočínek. Od předloňska třídí touto metodou odpad lidé z rodinných domů ve Svítkově a Popkovicích. Barevné nádoby na papír a plast mají přímo před svým domem a na svém pozemku, uvedla radnice v tiskové zprávě.
Do třídění se v první etapě zapojila většina domácností. "Projekt navazuje na úspěšné pilotní ověření ve Svítkově a Popkovicích, kde se potvrdilo, že třídění odpadu přímo u domů vede ke zvýšení objemu vytříděných složek i ke snížení množství směsného komunálního odpadu. Zkušenosti z pilotního provozu ukazují, že pokud mají lidé možnost třídit odpad přímo u svého domu, činí tak častěji a kvalitněji," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
Radnice proto chce možnost nabídnout dalším obyvatelům Pardubic. Na jaře a v létě systém rozšíří do Pardubiček, Pardubiček II – Dašické, Studánky, Jesničánek, Nových Jesenčan a Dražkovic, uvedla Klčová.
"Zapojení do projektu je dobrovolné a obyvatelé mohou získat nádoby o objemu 240 litrů na plast a papír bezplatně v rámci místního poplatku za odpad. Distribuce nádob proběhne v dubnu a květnu, přičemž první svozy vytříděného odpadu jsou plánovány na červen," řekla Klčová.
Popelnice budou technické služby vyvážet jednou za dva týdny. Město pracuje na tom, aby snížilo množství směsného komunálního odpadu, protože evropská legislativa určuje hmotnostní limity. Pokud je překročí, samosprávy musí za skládkování platit. Hmotnostní limit se od roku 2021 každoročně snižuje a zároveň stále stoupá cena za uložení odpadu. Od roku 2030 končí skládkování komunálního odpadu, který bude možné recyklovat, využít materiálově nebo energeticky.