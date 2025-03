Otázka je, jak dlouho bude tento stav platit.

„Statutární město Pardubice bylo nuceno část pozemku pod tímto separačním dvorem směnit se společností Skanska za pozemky nacházející se v trase připravovaného jihovýchodního obchvatu. Po dobu výstavby musí být separační dvůr dokonce úplně uzavřen. Přesné termíny bohužel dosud nejsou známy. Veřejnost bude o veškerých změnách a provozní době informována,“ uvedla tisková mluvčí Služeb města Žaneta Jakešová.

„V zájmu našich občanů se vytrvale snažíme o co nejdelší zachování fungování separačního dvora v této lokalitě v nezměněné podobě. Minimálně do podzimu letošního roku se nám to podařilo,“ řekl starosta obvodu Jan Procházka.