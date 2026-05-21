Pardubice začnou nejspíš na podzim stavět zvířecí útulek za 133 milionů korun. Dalších 33 milionů korun budou město stát pozemky. Cena chystaného útulku stoupla za roky příprav o desítky milionů korun, řekla dnes novinářům náměstkyně Jiřina Klčová (ANO). O vyčlenění peněz na útulek bude v pondělí rozhodovat městské zastupitelstvo.
Město už má stavební povolení i projektovou dokumentaci. "Bude to útulek pro veškerá zvířata na území města včetně těch exotických. Bude tam i služebna pro psovody městské policie," řekla náměstkyně.
Se stavbou útulku počítají Pardubice už mnoho let. Původní odhadovaná cena kolem 60 milionů korun postupně rostla, protože zdražovaly stavební práce a zvyšily se nároky na vybavení. "Veterinární předpisy jsou náročné, to dělá hlavní část ceny. Všechno musí být z nerezu, karanténa musí být samostatně a od jiných částí oddělená," řekla náměstkyně.
Město dlouho hledalo vhodné místo pro útulek. Proti jeho umístění v lesoparku na Dukle se postavila místní základní škola. Radnice prověřovala i oblast na Ďolíčku či areál Hůrka. V okolí dančí obory ve Starých Čívicích si útulek nepřál majitel zvířat.
Nakonec město vybralo pozemky mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi za letištěm, kde je dost místa pro venčení psů. Jsou po levé straně při výjezdu z Pardubic. Nadace pro rozvoj města Pardubic je vykupovala za 33 milionů korun, město je od městské společnosti odkoupí.
V oblasti radnice vysazuje stromy a keře, které porostou v květnaté louce. Zelený pás zajistí clonu mezi útulkem a zástavbou rodinných domů. Prostor doplňuje nová cesta, která přírodní zónu propojí s Popkovicemi.
Současný městský útulek sídlí v nevhodných podmínkách ve Štrossově ulici. Na objednávku města ho provozoval soukromník, od roku 2024 se o něj stará městská policie. Ta udělala menší investice, aby zvířata měla lepší podmínky, ale pořád jde podle města o kompromis.