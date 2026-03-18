Pardubice se po 16 letech blíží ke schválení územního plánu

Zástupci Pardubic dnes absolvovali třetí opakované veřejné projednání návrhu územního plánu. Město dokument připravuje 16 let. Do konce června by ho měli schvalovat zastupitelé. ČTK to řekl náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice). Dokument určuje rozvoj města, stanovuje, kde se může stavět, bydlet, podnikat nebo chránit příroda.
"Časově to máme sice tip ťop, ale do konce června bychom to měli předložit zastupitelům. Samozřejmě intenzivně jednám se zástupci všech zastupitelských klubů, je to stěžejní materiál, stěžejní dokument města a bylo by potřeba ho schválit," řekl Živný.
Územní plán má město schválený v roce 2001, v roce 2010 začalo pracovat na novém. Protože město územní plán připravuje dlouho, prakticky hned po jeho schválení začnou lidé žádat o změny územního plánu, upozornil Živný. "Není to nějaká rozmařilost někoho, reaguje to na aktuální výstavbu a potřeby v území, je to živý dokument. Je to nekončící proces," řekl náměstek.
Při veřejných setkáních lidé opakovaně řešili obavy, že s novým dokumentem jim hrozí, že přijdou o zahrádky v zahrádkářských koloniích, protože tam třeba jednou přes jejich území povede silnice. Příkladem je severovýchodní obchvat a jihovýchodní obchvat, které mají trasování kolem zahrádkářských oblastí. "Není to tak, že jim tam zítra najedou bagry a my jim to sebereme. Město je tady od toho, aby s lidmi domluvilo, jednalo. Jsme tady pro lidi," řekl Živný.
Architekt Milan Svoboda, který na novém územním plánu pracuje, doufá, že třetí jednání bylo poslední a celý proces se uzavře. Vypořádá poslední připomínky a odevzdá dokument městu, aby ho zastupitelé mohli schválit. "Já už to nechci zakřiknout. Teď jsme si mysleli, že po druhém projednávání to dospěje k vydání, bohužel se zase našly nějaké drobnosti k řešení," řekl Svoboda.