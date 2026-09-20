Pardubice si připomenou nedožité 90. narozeniny Václava Havla

Autor: ČTK
  9:15aktualizováno  9:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pardubice si letos připomenou nedožité 90. narozeniny Václava Havla výstavou, scénickým čtením či koncertem. Spisovatel, dramatik a jedna z nejvýraznějších osobností českých dějin 20. století navštívil jako prezident ČR Pardubice třikrát a jeho jméno je s městem spojeno také s lednem 1990, kdy z balkonu Východočeského divadla poprvé promluvil k pardubickým občanům, uvedla Alexandra Tušlová z tiskového oddělení magistrátu.

Jednou z hlavních městských připomínek je výstava Pravda a láska 2.0, která od 2. do 29. října představí na Příhrádku desítky výtvarných prací žáků pardubických základních škol. V pondělí 5. října Východočeské divadlo uvede komponované odpoledne Havel 90 aneb Václav opět v Pardubicích.

"Program připomene Havla jako dramatika, politika i člověka. Herečky a herci Východočeského divadla nabídnou například scénické čtení jeho aktovky Audience v podání Ladislava Špinera a Petra Borovce, zazní také ukázka z Havlova dopisu Olze nebo jeho Autoportrét z roku 1964. Čtení doplní hudba a dobové písně. Přibližně hodinový program bude moderovat Jan Vápeník," řekla Tušlová.

Na odpolední program před divadlem naváže od 18:00 Vaškův pubkvíz v Divadle 29, kde si zájemci budou moci prověřit znalosti Václava Havla. Do kvízu se zapojí také speciální tým Východočeského divadla. Komorní filharmonie Pardubice připravila na pondělní večer 5. října koncert Čajkovskij pro Havla. V Sukově síni Domu hudby od 19:00 zazní slavný Klavírní koncert b moll. Orchestr povede bývalý šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice Petr Altrichter, sólistou bude klavírista Marek Kozák.

Krajská knihovna v Pardubicích bude každé říjnové pondělí připomínat Havla také prostřednictvím on-line divadelních představení dostupných na platformě Dramox. Po celý říjen budou mít návštěvníci v čítárně Knihovního centra na Příhrádku možnost zhlédnout vybrané inscenace Havlových her. Knihovna nabídne také výstavu fotografa Bohdana Holomíčka Václav Havel – na chvíli sám.

Na téma, zda a jak může Havlovo myšlení pomoci člověku v dnešním světě, naváže 19. října v Divadle 29 přednáška spisovatele Pavla Kosatíka Jak žít podle Václava Havla v 21. století?, kterou pořádá Paměť národa Východní Čechy.

Do připomínky Havlova výročí se zapojí také Univerzita Pardubice. V pondělí 5. října bude čtení z Havlových literárních děl u jeho lavičky a v listopadu v Týdnu humanitních věd také přednáška Tomáše Hejduka věnovaná filozofickým inspiracím v Havlově eseji Moc bezmocných.

Havlovo výročí připomene i Východočeské muzeum v Pardubicích. Ve středu 14. října nabídne přednášku historika Jana Tetřeva Císařské a prezidentské návštěvy Pardubic 1866–1990, jejíž závěr bude věnován právě Havlově návštěvě Pardubic v roce 1990. Divadlo Exil připravilo vzpomínkový večer s Michaelem Kocábem a Natálií Kocábovou, na který naváže inscenace Havlovy Audience v podání Divadla MY Theatre.

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