Pardubický soud vede insolvenční řízení s AZ Energies, firma dluží desítky milionů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:32
Dodavatel energií AZ Energies se po krachu a postupném oznamování ukončení dodávek dostal do insolvenčního řízení. Ve čtvrtek ho s ním zahájila pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Podle insolvenčního návrhu firma dluží po splatnosti víc než 32 milionů korun.

Nové sídlo pardubické pobočky krajského soudu bude mít adresu Na Třísle 135. | foto: Jaroslav Hubený

Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, o kterých ve čtvrtek napsal i Ekonomický deník. Minulý týden Seznam Zprávy informovaly, že firma se zhruba 2800 odběrnými místy na elektřinu a zemní plyn začala zákazníkům oznamovat ukončení dodávek.

Insolvenční návrh podala firma Entri, které podle něj AZ Energies dluží po splatnosti téměř 24,7 milionu korun. Dalšími věřiteli s pohledávkami po splatnosti jsou podle návrhu společnosti 2M Energo, Brodská plynárenská, ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. Entri navrhla řešit úpadek AZ Energies konkurzem.

Klienti zkrachovalé AZ Energies mají půl roku, aby si našli nového dodavatele

Ekonomický deník ve čtvrtek napsal, že správce energetického trhu OTE před necelým týdnem vyřadil AZ Energies z obchodování s elektřinou a plynem. Odběratelé elektřiny a plynu od AZ Energies skončili v režimu dodavatele poslední instance, pokud si sami neobstarali dodávky odjinud. Odběrných míst na elektřinu měla AZ Energies v srpnu 2248, na plyn 591.

Seznam Zprávy dříve napsaly, že obchodník AZ Energies měl v posledních měsících problém s vyplácením závazků vůči zákazníkům. Některým nevracel vzniklé přeplatky a neproplácel faktury za elektřinu, kterou od nich vykoupil ze solárních elektráren. Na tento postup víc než 150 zákazníků podalo stížnost k Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ).

AZ Energies kvůli neplnění závazků skončila. Dodávala energie pro 2800 odběratelů

AZ Energies přišla v době energetické krize v roce 2022 o 38 milionů korun kvůli krachu společnosti Manta Commodities, napsal server Seznam Zprávy. Manta tehdy nedodala energii podle uzavřených smluv a ostatní dodavatelé včetně AZ Energies museli nakoupit energie jinde za vyšší ceny.

V případě AZ Energies to představovalo investici 80 milionů korun. Podle Ekonomického deníku také AZ Energies v minulých letech prodala investorům dluhopisy za 12 milionů Kč.

Pardubický soud vede insolvenční řízení s AZ Energies, firma dluží desítky milionů

