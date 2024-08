Pardubický Sportovní park pokořil rekord. Zapojilo se do něj 100 tisíc lidí

Pokud by lidé z Pardubic měli hlasovat o tom, co se radním města v posledních dekádách povedlo nejvíce, mezi favority ankety by patřil Sportovní park. Jen málokterý projekt radnice se může pochlubit takovou úspěšností a smysluplností jako více než týden dlouhé sportování dětí na soutoku Labe a Chrudimky. Navíc za rozumné peníze.

Rozpočet akce se pohybuje pod pěti miliony korun, což je při letošní návštěvnosti vlastně pakatel. „S hrdostí vám můžu oznámit, že jsme letos překonali návštěvnický rekord akce. Všem, kteří se na pořádání Sportovního parku pořádali, moc děkuji,“ hlásil už v neděli odpoledne přímo v parku Na Špici náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

A nepřeháněl. Výjimečný ročník potvrdil i hlavní organizátor Pavel Stara. „Podle všeho rekord padl. Měli jsme totálně obsazené všechny doprovodné běhy, velká účast byla i na přeběhu přes lávku na Labi, jen na sociálních sítích nás sledovalo denně něco mezi 60 a 70 tisíci lidí. Byli jsme na hraně kapacity areálu,“ vypočítal Stara.

Díky tomu, že sportující děti mají své hrací karty, na kterých se elektronicky označuje jejich účast na stanovišti, pořadatelé mají k dispozici poměrně přesná čísla. „Podle těchto dat víme, že se během devíti dnů akce denně účastnilo v průměru 10 až 12 tisíc dětí. Rekord z jednoho stanoviště je 700 pípnutí denně. To už je za devět hodin provozu vlastně maximum možného. Zájem byl skutečně veliký,“ uvedl Stara.

K dobré návštěvnosti přispěl i zahajovací ceremoniál, zapojení Automatických mlýnů a hlavně hezké počasí. Nesportovalo se jen část první neděle a pak ve čtvrtek odpoledne. Jinak areál praskal ve švech. „Naše krásná neodmyslitelná letní srdeční záležitost. Letos jste byli obzvlášť legendární. Moc děkujeme,“ napsala na facebook akce třeba Darina Svatoňová.

Podobných vzkazů je na sítích více. Rodiče ocenili, že se zástupci jednotlivých sportů jejich dětem poctivě věnovali a že je něčemu přiučili nebo v nich rovnou vyvolali chuť přihlásit se od září do nového klubu. „Park je vlastně jeden velký nábor. Máme od klubů pozitivní ohlasy, že jim Sportovní park přivádí nové adepty,“ řekl na adresu akce Jakub Rychtecký.

Pořadatelé se snaží přitáhnout nové sportovce navíc i novinkami. Letos byla jednou z nejžádanějších zkouška startu ze zařízení, které používají snowboardisté. V rozpálených Pardubicích tak dostaly svůj prostor i čistě zimní sporty. Navíc letos organizátoři mohli program doplnit o přenosy z olympijských her, a tak děti mezi vlastními výkony mohly přímo sledovat třeba zlaté jízdy kajakáře Martina Dostála či kanoisty Martina Fuksy.

„Značka pořád roste. Jezdily k nám i dětské tábory ze širokého okolí Pardubic. Lidé si o akci povídají, celé to dává smysl,“ pochvaloval si Stara a zároveň slíbil, že se lidé dočkají minimálně i desátého ročníku: „Ještě dva roky máme pořádaní garantované tím, že jsme zařazeni do projektu Pardubičtí tahouni. Takže další pokračování je vlastně jasné.“

Počítat se dá s tím, že Sportovní park přidá ještě mnoho dalších ročníků. Prázdninová akce se stala nedílnou součástí Pardubic stejně jako dávno před ní Zlatá přilba, hokej nebo Velká pardubická.