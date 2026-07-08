Pardubice spustily na webu AI asistenta, v kraji je mají i jiná města

Pardubice spustily na svém webu AI pomocníka, který návštěvníkům hledá informace. Chatbot odpovídá na dotazy o agendách magistrátu, městských službách nebo dění ve městě. Zároveň odkazuje na stránky webu. Služba je ve zkušebním provozu, uvedla radnice v tiskové zprávě. Podobné nástroje už zavedla také další města v Pardubickém kraji.
"Chatbot funguje trochu jako rozcestník a je to způsob, jak se rychle dostat k informacím, které občané hledají. AI pomocník je k dispozici nepřetržitě a představuje další krok v postupném rozvoji digitálních služeb města," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).
Chatbota najdou návštěvníci webových stránek města v pravém dolním rohu obrazovky. Stačí napsat nebo namluvit otázku a chatbot nabídne odpověď i odkaz na zdrojovou stránku. Pomůže například s vyhledáním kontaktů, úředních hodin, formulářů nebo informací o různých životních situacích.
Protože je služba zatím ve zkušebním provozu, doporučuje město všechny důležité informace ověřovat prostřednictvím uvedených odkazů nebo přímo u zaměstnanců magistrátu.
"AI pomocník čerpá z městského webu a jeho cílem je lidem usnadnit orientaci v rozsáhlém množství informací. Náš web má přes 4000 podstránek, to je obrovské množství dat. Zkušební provoz nám zároveň pomáhá zjistit, jaké dotazy občané pokládají nejčastěji, a podle těchto reálných dat pak asistenta dále optimalizujeme," řekla vedoucí odboru informačních technologií Zdeňka Malá.
Digitální asistenty mají v kraji některá střední a větší města a postupně se stávají běžnou součástí stránek. Lidé je najdou na webu Chrudimi, Svitav, Skutče, Litomyšle nebo Moravské Třebové. "Spouštěli jsme ho někdy loni na podzim, jsme s ním spokojení, lidé ho využívají. Obecně se naše IT oddělení věnuje digitalizaci, kyberbezpečnosti, optickou síť máme ve vlastnictví, všechny objekty máme propojené po vlastní optice," řekl ČTK starosta Jaroslav Hetfleiš (Patrioti).