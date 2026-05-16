Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Autor: zln
  8:22aktualizováno  8:22
Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.
Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony i další přístroje, půjde k zemi. (12. května 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Bývalá chlouba průmyslu ČSSR Tesla Pardubice už nefunguje dávno. Ostatně drtivá většina areálu někdejší firmy se už před časem přeměnila na byty a vlastně celou novou moderní čtvrť.

Ovšem jedna vzpomínka na výrobce třeba kvalitních magnetofonů stále zůstávala. Velká budova Telegrafie hned u kolejí železničního koridoru vyvolávala trochu smutnou nostalgii. Byla totiž notně zchátralá. A byť se roky mluvilo o tom, že nakonec jako jediná zůstane stát, opak je pravdou.

Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, připravuje její demolici. Místo ní postaví budovu pro Fakultu zdravotnických studií. Přípravné práce začnou už nyní a demoliční práce se naplno rozjedou v červenci. „Odstranění původní budovy Telegrafie je nezbytným krokem k výstavbě nové budovy pro Fakultu zdravotnických studií. Univerzita Pardubice klade důraz nejen na kvalitu a bezpečnost provedení prací, ale také na šetrný přístup k životnímu prostředí a ohleduplnost vůči okolí, zejména k blízké nemocnici a obytné zástavbě,“ řekl kvestor školy Petr Gabriel.

Telegrafia stojí blízko Pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné stanice, pro univerzitu je to výhodné, protože fakulta vyučuje zdravotnické nelékařské obory a studenty tam posílá na praxi. Stávající budova fakulty je v Průmyslové ulici v Pardubičkách.

Demolice začne postupným rozebíráním budovy s pomocí strojní techniky s demoličními kleštěmi. Materiál se bude přímo na místě třídit a odvážet. „Přípravná fáze, která zahrnuje mimo jiné zajištění potřebných legislativních kroků, instalaci dočasného dopravního značení, zařízení a oplocení staveniště, vyklizení objektu a třídění odpadu, začíná 12. května 2026. V rámci bouracích prací vznikne stavební jáma, která bude sloužit jako příprava pro budoucí novostavbu,“ uvedla tisková mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková ještě před začátkem prací.

Telegrafia, později známá jako Tesla Pardubice, vznikla roku 1919 jako československý výrobce telefonní, rádiové a později radarové techniky. V areálu postupně rostly další budovy. Po znárodnění v roce 1945 se podnik stal součástí národního podniku Tesla a během socialismu patřil k nejvýznamnějším elektrotechnickým závodům v Československu.

Po roce 1989 se podnik rozpadl na menší firmy, část výroby zanikla a areál chátral. Později měnil vlastníky, patřil tchajwanské společnosti Foxconn, Pardubickému kraji a Pardubicím a nakonec developerovi, který areál proměnil na bytovou čtvrť Nová Tesla.

Ze starých časů zbyla pouze Telegrafia na kraji lokality u železniční trati. A tak to mělo podle dřívějších plánů i zůstat. Jenže před dvěma roky stavebně-technický průzkum budovy, který prováděl Kloknerův ústav při ČVUT, uvedl, že budovu zachránit nelze. Experti postupně provedli sondy a statické posouzení celé Telegrafie a rozhodli, že skelet budovy musí dolů. Což je možná škoda.

„Lidé, kteří pracovali v Tesle, říkají: tudy jsme chodili do práce, aspoň čelo té budovy by tam mělo zůstat jako vzpomínka. A nezůstane,“ uvedl starosta IV. městského obvodu Jan Procházka a dodal, že jeho radnice bude chtít průběh demolice pečlivě kontrolovat. „My jako obvod budeme účastníci řízení, budeme si hlídat, kudy nám budou jezdit náklaďáky se sutí z demolice, aby nám nejezdily přes obytnou část obvodu,“ řekl nedávno.










