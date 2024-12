Turnaj zde vyhráli Lendl či Kvitová. Tenisový areál teď dělá městu ostudu

V Pardubicích není žádné jiné sportoviště, na kterém dozrávalo tolik světových hvězd. A to při vší úctě k zimnímu stadionu nebo dostihovému závodišti.

Pardubickou juniorku, tedy mistrovství staršího dorostu v tenise, vyhrálo na kurtech u zámku takové množství pozdějších tenisových legend. „Minimálně 80 procent vítězů juniorky znamenalo něco ve světovém tenisu. Byli to třeba Honza Kodeš, Hana Mandlíková, Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Tomáš Berdych nebo Petra Kvitová,“ řekl předseda klubu Petr Beneš.

O něco smutnější správou pro něj i jeho kolegy je, že většina z jmenovaných by areál i po letech od svých triumfů dobře poznala. U kurtů se zastavil čas a prostředí přestává být důstojné. Zvláště když se už brzy má slavit stý ročník juniorky.

Vizualizace modernizovaného areálu LTC Pardubice.

Jako pěst na oko působí mezi zámkem a historickým centrem Pardubic především hlavní budova sestavená ze stavebních buněk. „Staré buňkoviště esteticky narušuje pohled na zámek a do Tyršových sadů. Bez veřejné podpory nejsme schopní návrh zrealizovat. Architekti to krásně koncipovali tak, aby dům měl patinu starého města, navrhli cihlovou omítku a půlkulatá okna. Památkáři chtěli, aby nová budova byla ve stejném objemu jako ta stará,“ řekl Beneš.

Jenže relativně malý amatérský klub si těžko může investici platit ze svého. Shání tak dotace. Ta hlavní by měla přijít od Národní sportovní agentury, kterou shodou okolností vede bývalý šéf pardubického Dynama a místostarosta prvního městského obvodu Ondřej Šebek. Ovšem ani jeho jméno není zárukou úspěchu. Ostatně klub LTC už dvakrát se svou žádostí pohořel. „Mohli bychom dostat až 15 milionů. Ovšem je to administrativně nesmírně náročné,“ řekl Beneš.

Na pomoc však přišlo město i kraj. Obě instituce schválily slušné dotaci, které by s placením projektu celkem za 34 milionů korun měly pomoci. „Pro Národní sportovní agenturu, kam se bude tenisový klub LTC Pardubice obracet s žádostí o dotaci, je zajištění spolufinancování projektu jednou z klíčových podmínek,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za rozpočet města a sport Jakub Rychtecký.

Pomůže i krajský úřad. Jenže vtip je v tom, že veřejná podpora platí jen ve chvíli, pokud NSA balík milionů LTC přiklepne. V opačném případě mají tenisté smůlu.

„Obě dotace jsou vázány kladným rozhodnutím NSA, že tento projekt podpoří. Pokud LTC na potřetí uspěje, dostane od kraje dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Bylo by smutné, kdyby klub přišel kvůli nevyhovujícímu zázemí o tak významnou akci s letitou tradicí, Pardubickou Juniorku,“ řekl náměstek hejtmana pro sport Dušan Salfický z ANO.

Klub LTC vznikl v roce 1922, nejdříve fungoval v pronájmu na Na Olšinkách, od roku 1924 má postavené kurty u zámku. O dva roky později začal pořádat juniorku.

Správní objekt, který klub používá, je starý desítky let a je postavený z unimobuněk. Třípatrový objekt má 28 dílců. Dole se nachází bufet, garáž, místo pro správce. Nahoře je masérna, kanceláře a terasa. Zástupci klubu by si přáli důstojnější zázemí, mají na to i projekt. Stavba by měla mít dvě nadzemní podlaží.