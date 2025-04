Odjezdy jsou každou hodinu od 9.47 do 14.47. Malí i velcí cestující se mohou těšit na drobná překvapení a komentáře k jízdě.

Historický trolejbus navíc nabídne pohled do minulosti městské dopravy. Jízdenky jsou zdarma pro všechny děti do 3 let, pro starší za 30 korun a pro dospělé za 50 korun.