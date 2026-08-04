Pardubice v létě opravují školy za 140 mil. Kč, modernizují i kopuli hvězdárny

Město Pardubice o letních prázdninách opravuje a modernizuje školy a školky za téměř 140 milionů korun. Stavební práce pokračují na 28 objektech, týkají se například školních kuchyní, odborných učeben, elektroinstalace, toalet nebo technického vybavení budov. Novou kopuli a dalekohled bude mít i hvězdárna, uvedla radnice v tiskové zprávě.
Jednou ze dvou největších prázdninových investic je celková přestavba školní kuchyně na Waldorfské škole v Gorkého ulici. Modernizace přinese i bezbariérový přístup. "Investice znamená prakticky nový provoz, od stavebních úprav a nových rozvodů přes moderní gastro technologie až po nové uspořádání jednotlivých pracovišť," řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).
Modernizace se letos týká také odborných učeben dvou základních škol. Na Základní škole Štefánikova se obnovy dočkají učebny fyziky, chemie a informačních technologií. Získají například novou elektroinstalaci, datové rozvody, IT infrastrukturu a vybavení. Na Základní škole Prodloužená město obnoví učebny přírodopisu, fyziky, chemie, informačních technologií a dílen. Součástí investice bude také nový bezbariérový výtah a sociální zázemí, uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Významnou investicí letošního roku je přestavba kopule hvězdárny barona Artura Krause, která bude mít i nový robotický dalekohled. Zahájení prací předcházela dvě neúspěšná výběrová řízení. V předchozím případě město od smlouvy odstoupilo mimo jiné proto, že firma nedodržela stanovené termíny. Nového dodavatele se podařilo vybrat ve třetím výběrovém řízení. Původně měly práce začít v roce 2024.
"Modernizace zlepší technické zázemí jednoho z nejvýznamnějších míst neformálního vzdělávání v Pardubicích a nabídne lepší podmínky pro astronomické kroužky, volnočasové vzdělávání, školní programy i popularizační akce pro veřejnost. Blížíme se do finále," řekl ředitel Střediska volného času Miloš Adamů.
Práce pokračují také v mateřských školách. "Na šesti z nich se mění původní osvětlení za moderní úsporná LED svítidla, která sníží spotřebu energií i budoucí provozní náklady. Rekonstrukcemi procházejí také elektroinstalace, sociální zařízení a další technické části budov," řekl náměstek Hrabal. Větší modernizace se týká také Mateřské školy Odborářů, kde město nechává opravit zázemí pro přípravu jídel i pavilon se speciální třídou pro děti s vadami zraku.