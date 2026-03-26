Opravy pardubické Zelené brány jsou hotové, brzy půjde dolů lešení

Milan Zlinský
  10:52aktualizováno  10:52
Opravy Zelené brány v Pardubicích skončí v dubnu. Z dominanty mizí lešení. Dělníci opravili zdivo, doplňovali spáry, zpevnili poškozené části konstrukce a obnovili historické detaily.
Dlouho plánovaná oprava Zelené brány se pomalu rozjíždí. Hlavní práce vypuknou na jaře. (14. ledna 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Nejdříve poměrně vyhrocená debata, jakou technikou vlastně Zelenou bránu opravit. Pak dokonce referendum, jakou by měla mít pardubická památka po rekonstrukci podobu. A nakonec poměrně komplikovaný projekt, který se proti původním záměrům docela výrazně prodražil.

„Ty zásahy budou velmi radikální,“ uvedl už na začátku oprav Jan Vinař, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Podle něj jsou na věži k nalezení kameny různé kvality, některé pravděpodobně pocházejí z Kunětické hory. Konstrukce je navíc výrazně zatížena povětrnostními vlivy. Trpí hlavně severní a jižní strana.

„Už při první obhlídce jsme zaznamenali, že některé části zdiva byly zřejmě problematické už při výstavbě. Spárování nebylo vždy provedeno precizně a některé úseky působí spíše jako nouzové řešení,“ dodal Vinař.

Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Generální oprava Zelené brány míří ke svému konci. Stavební práce by měly být hotové do konce dubna, kdy zároveň kompletně zmizí lešení i další dočasná omezení v jejím bezprostředním okolí. „Dominanta historického centra se tak po náročných pracích znovu představí veřejnosti v plné kráse,“ uvedla mluvčí magistrátu Ivana Dolanová.

V těchto dnech se dokončují především omítky v prostoru mezi věží a předbraním. „Práce se teď dostávají do finále. Už od začátku bylo jasné, že nepůjde o jednoduchou opravu, ale o náročnou a citlivou rekonstrukci historické památky. Na obnově se proto po celou dobu podílel tým odborníků – statiků, restaurátorů i památkářů,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Opravovalo se samotné zdivo, doplňovaly se spáry, zpevňovaly poškozené části konstrukce a péče se dostala i na historické detaily, jako jsou městské znaky nebo erbovní výzdoba. „Vše se přitom dělalo tak, aby zůstal co nejvíc zachovaný původní charakter brány,“ doplnil.

Na fasádě předbraní byla použita tradiční historická technika zvaná intonako. Jde o velmi tenkou vrstvu vápenné omítky, která se nanáší na ještě čerstvý podklad tak, aby spodní vrstva lehce prosvítala. Díky tomu nevzniká jednolitá nová bílá plocha, ale povrch s přirozenou hloubkou a jemnou strukturou, který může připomínat například mramor.

„Tato technika se používala už od středověku, a to jak v interiérech, tak na fasádách. Jejím cílem nebylo vytvořit dokonale hladký a jednobarevný povrch, ale naopak živý a výtvarně pojatý vzhled, který lépe odpovídá historickým stavbám. Právě proto může výsledná podoba působit jinak, než jsme zvyklí u nových domů,“ řekl městek primátora Jan Hrabal z ANO.

Oprava za téměř 42 milionů

Lidé by tak mohli lehce získat dojem, že jde o nedokončenou práci, ale tak to není. „Je to záměr, který respektuje původní charakter památky. Intonako bylo navrženo v projektové dokumentaci a schváleno dotčeným orgánem státní památkové péče pro jeho barevnou odstínovou rozmanitost. Na předbraní ještě dojde k drobným retuším výraznějších přechodů, v průchodech je rozmanitost výraznější, proto budou jemně přetaženy vápennou barvou, která se bude muset průběžně obnovovat,“ doplnil Hrabal.

Původní cena zakázky měla být 28 milionů korun, ovšem nakonec to bude podstatně více. Město totiž muselo dát další peníze na průzkumy, projektové změny a restaurátorské práce.

„Investici uhradilo z naprosté většiny město ze svého rozpočtu. Zároveň se nám podařilo získat dotaci ve výši 1,030 milionu korun z ministerstva kultury v rámci programu obnovy památek v městských památkových rezervacích. Celkové náklady na rekonstrukci tak dosáhly téměř 42 milionů korun. Po zhruba roce a půl budeme mít Zelenou bránu opravenou a připravenou sloužit dalším generacím,“ řekl náměstek primátora pro rozpočet Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Oheň se podařilo lokalizovat kolem osmé hodiny...

26. března 2026  8:52,  aktualizováno  12:22

Nový denní stacionář pro seniory ve S.Boleslavi je hotový,provoz spustí v květnu

ilustrační snímek

Nový denní stacionář pro seniory a lidi se zdravotním postižením ve Staré Boleslavi je stavebně dokončený, provoz spustí 1. května. Stacionář s kapacitou pro...

26. března 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Tyršovy sady zdobí stovky kraslic, dělaly je děti z 16 základních škol

ilustrační snímek

V Tyršových sadech v Pardubicích jsou ode dneška stovky různě ozdobených kraslic. Visí na břízkách a vytvářejí barevnou výzdobu parku. Vyrobily je děti ze 16...

26. března 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

U chodníku v Brně přibylo zábradlí. Zjistilo se, že tam nemá být, tak ho zase odřežou

Nově nainstalované zábradlí podél chodníku na rohu opravované ulice Údolní a...

Neuvěřitelný vývoj má nově umístěné zábradlí na rohu ulic Údolní a Marešova v Brně. V tomto místě podél chodníku přibylo před pár dny s opravou ulice, což kritizoval mimo jiné bývalý brněnský politik...

26. března 2026  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní čas 2026: O víkendu přijdeme o hodinu spánku. Víte, jak si správně nastavit hodinky?

Změna času

V noci ze soboty 28. na neděli 29. března 2026 nás čeká tradiční rituál, který většina Čechů podle průzkumů odmítá. A není jim to nic platné. Ve 2:00 ráno se ručičky hodin posunou na 3:00. Začíná...

26. března 2026

Sobotní úklid Česka podpoří i sběr starých mobilů

26. března 2026  11:58

Plzeňský kraj soutěží dopravce na trati Plzeň-Domažlice, chce bateriové vlaky

ilustrační snímek

Plzeňský kraj vyhlásil soutěž na nového dopravce, který bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na železniční linii z Plzně do Domažlic a navazujících...

26. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Čelní střet dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku uzavřel silnici I/21

ilustrační snímek

Po čelním střetu dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku je uzavřena silnice I/21. ČTK o tom informovali zástupci záchranných složek. Při nehodě se tři...

26. března 2026  10:09

Desítky hrobů i základy fary. Náměstí v České Lípě ukrývalo pohřebiště

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.

Rekonstrukce Škroupova náměstí přinesla v České Lípě hned několik historických nálezů. Archeologové objevili pozůstatky staveb i desítky hrobů ze středověku a raného novověku, které přibližují podobu...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po poledni. Lomová přitom nikdy před tím bezdůvodně domov v Předních...

26. března 2026  9:54,  aktualizováno  9:54

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom upozorňují, že v přírodních rezervacích je jeho sběr zakázaný. Svěží zelené listy s výraznou vůní se hodí...

26. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

