Pardubice VII povede dál Jan Rejda, koalice má deset mandátů

Starostou městského obvodu VII v Pardubicích nejspíš zůstane Jan Rejda. Jeho uskupení Žijeme Pardubice se na vytvoření koalice předběžně dohodlo s ODS a Sousedy pro sedmičku. Společně budou mít v patnáctičlenném zastupitelstvu deset mandátů, řekl ČTK Rejda. Místostarosty se mají stát Jiří Lukáš (ODS) a Jana Tomšů (Sousedé pro sedmičku).
Žijeme Pardubice bude mít v pětičlenné radě tři zástupce, občanští demokraté a Sousedé pro sedmičku po jednom. Rozdělení jednotlivých oblastí odpovědnosti mezi členy vedení obvodu si koalice ještě nedomluvila.
Rejda, který je starostou od roku 2022, uvedl, že vyjednávání o koalici nebylo jednoduché. ODS se po delší době vrací do vedení obvodu. Sousedé pro sedmičku vedla dlouholetá zastupitelka a ředitelka Centra následné péče v Rybitví Jana Tomšů.
Mezi priority pro nadcházející volební období Rejda zařadil dokončení cyklostezky mezi Svítkovským mostem a farou a projekt hasičské zbrojnice. Další plánovanou akcí je například stavba chodníku s veřejným osvětlením mezi Globusem a Trnovou.
V komunálních volbách v městském obvodu VII získalo Žijeme Pardubice pět z celkových 15 mandátů. Druhé skončilo uskupení Pardubice pro lidi se třemi mandáty, stejně jako ODS Pardubice a nezávislí. ANO a Sousedé pro sedmičku získali po dvou mandátech.
V minulých volbách získalo uskupení Pardubice pro lidi šest mandátů. Žijeme Pardubice skončilo druhé se třemi mandáty. Pardubáci společně a Sdružení pro Pardubice získali dva mandáty. Stejný zisk mělo také hnutí ANO. Koalice pro Pardubice obsadila jedno místo v zastupitelstvu. Na povolební spolupráci se dohodlo s ANO a sdružením Pardubáci společně a Sdružení pro Pardubice. Starostou se stal Rejda.