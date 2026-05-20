Pardubice vyřešily právní překážky pro sdílená kola

Právní překážky bránící zavedení sdílených kol v Pardubicích se po více než dvou letech podařilo vyřešit. Právníci připravili smlouvu, která umožní službu zavést. Dokument ještě musí schválit městská rada a zastupitelstvo. ČTK to řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
Spuštění služby bránilo, že radnice neměla vyřešené nastavení právních podmínek s městskou společností. Sdílená kola nakonec bude dopravní podnik provozovat na základě koncesní smlouvy. "Koncesní smlouva zajistí sdílenou mobilitu. Zda budeme systém provozovat sami, tedy pořídíme kola, dodávky a potřebné zázemí, nebo službu svěříme externímu provozovateli, to se ještě rozhodne,“ řekl Pelikán.
Podle Pelikána by bylo ideální, kdyby sdílenou mobilitu zastupitelé řešili v červnu, protože pak jsou prázdniny, a další možný termín je v září. Potom se konají komunální volby a vše by se ještě mohlo zdržet, dodal.
Letos na sdílená kola město vyčlenilo 3,6 milionu korun. Loni to bylo 1,6 milionu korun, ale službu se dopravnímu podniku nepodařilo rozjet.
Bikesharing fungoval ve městě dvakrát. V roce 2014 nabídla možnost půjčování kol společnost Rekola. Od roku 2020 službu zajišťovala firma nextbike, která umožňovala bezplatné zapůjčení na prvních 15 minut. O rok později ale po městu požadovala příspěvek 1,5 milionu korun, aby mohla zvýhodněný režim zachovat. Radnice s financováním nesouhlasila a společnost nextbike provoz služby v květnu 2024 ukončila.
Podle Pelikána je pravděpodobné, že první minuty výpůjček budou opět zdarma. Pardubický kraj dává na sdílenou mobilitu dotace a prvních 15 minut zadarmo má v dotačních podmínkách, řekl Pelikán.