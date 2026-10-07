Pardubice vyškrtnou z plánu dopravní propojku u sídliště Závodu míru

Pardubice neplánují stavět dopravní spojku mezi sídlištěm Závodu míru a mostem kpt. Bartoše, proti které mají výhrady místní obyvatelé. V připravované změně územního plánu chce město její vybudování definitivně vyloučit. Naopak zachovat hodlá sportovní plochy v oblasti včetně skateparku a bikrosové dráhy. ČTK to řekl náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).
"Ta propojka tam zůstala z dřívější doby. Byla jednou z možností v dopravní studii celého areálu, ale my ji tam nechceme. Víme, že je to pro obyvatele Závodu míru zásadní," uvedl Živný.
Současný územní plán oblasti umožňuje dopravní propojení směrem k sídlišti Závodu míru. Město chce tuto možnost odstranit. "Změnou územního plánu lokalitu vrátíme do plochy pro sport. Teď tam je zastavitelné území. Nikdo nechce ničit bikrosové sportoviště," řekl Živný.
Sportovní oblast u sídliště je pro Pardubice důležitá. Město zachová bikrosovou dráhu i skatepark, do jehož modernizace v posledních letech investovalo téměř deset milionů korun, dodal Živný.
Pardubice letos po 16 letech schválily nový územní plán. Město ale už připravuje první změnu, která má reagovat na potřeby města i vlastníků nemovitostí. Upravit má mimo jiné některé plochy a jejich využití v jednotlivých částech Pardubic.
První změna územního plánu se týká také Hostovic, Rosic nad Labem, Dukly a Hůrek. Město v ní prověří prostorové uspořádání čtvrtí a výškovou regulaci budov. "Pořízení první změny územního plánu bude určitě trvat rok. Změn bude víc, nejdříve se řeší ty, které vyplývají z nové legislativy a požadavků města," řekla vedoucí odboru hlavního architekta Mariana Zmítková.
Město přijímá žádosti obyvatel o změny územního plánu. Podle Zmítkové jsou jich desítky, většinou jde o menší úpravy, které se netýkají rozsáhlých oblastí. O změnách bude rozhodovat zastupitelstvo.