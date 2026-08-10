Pardubice vyzvaly obyvatele, aby kvůli suchu šetřili vodou

Vodoprávní úřad v Pardubicích vyzval obyvatele regionu, aby šetřili vodou. Dlouhodobý nedostatek srážek a nízká hladina vodních toků se začínají výrazněji projevovat také na Pardubicku. Sucho zasáhlo celý Pardubický kraj a ubývá povrchové i podzemní vody, uvedla pardubická radnice v tiskové zprávě.
"Situaci nechceme nijak dramatizovat, ale je důležité reagovat včas a především preventivně. Dlouhodobý nedostatek srážek se už projevuje na průtocích vodních toků, proto prosíme obyvatele i organizace, aby s vodou v těchto dnech zacházeli co nejšetrněji. V tuto chvíli nejde o zákaz odběru vody, ale o dobrovolné omezení spotřeby tam, kde je to možné," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
Každý může pomoci například tím, že omezí zalévání trávníků, odloží napouštění bazénu, omezí mytí vozidel pitnou vodou nebo maximálně využije zachycenou dešťovou vodu, dodala náměstkyně.
Průtok Chrudimky u Nemošic 30. července klesl na 0,534 krychlového metru za sekundu. Dostal se tak pod hranici, při které Pardubický kraj doporučuje začít s úsporami vody. Výzva k šetrnému zacházení s vodou platí pro celé Pardubicko. "Omezit spotřebu je důležité kvůli zachování vody v řekách i zásob pro obyvatele a přírodu," řekla Klčová.
Vodní toky v Pardubickém kraji mají na řadě míst velmi nízké průtoky. V některých řekách zůstává jen několik centimetrů vody a k minimu se blíží také hladina přehrady Pařížov na Doubravě. Sucho nejvíce zasahuje menší toky, které místy zcela vysychají. Nízké průtoky jsou například na Chrudimce, Novohradce, Třebovce, Tiché Orlici, Labi a Doubravě.