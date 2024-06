V Pardubicích začíná oprava Wonkova mostu, mezi hypermarkety bude zavřeno

Průjezd ve směru od Lázní Bohdanče do centra Pardubic není za normálních okolností ve špičce nic moc. Auta se sunou od kruháče ke kruháči a cesta neubíhá. Ovšem i na tento stav začnou od června řidiči v Pardubicích s nostalgií vzpomínat.

Dělníci lezou do mostu pro zrezlá lana Většinu stavebních prací na opravě Wonkova mostu lidé neuvidí. Odehrají se v úzkém prostoru uvnitř mostní stavby. „Prostory jsou stísněné, člověk se tam nepostaví, musí se pohybovat v podřepu nebo po kolenou. Máme speciální vozík, kterým tam budeme zavážet materiál. Máme tam připravené systémy odvětrávání, tlačeného vzduchu, aby tam byl pořád čerstvý vzduch,“ řekl ředitel divize mostních staveb firmy Chládek a Tintěra Pardubice Pavel Hrdina. Stavební dělníci budou postupně odepínat poškozená lana volného přepětí, kterých je 36, a nahrazovat je novými. „Nejde to udělat všechno najednou, protože by dramaticky poklesla nosnost mostu. Musí se to dělat kus po kuse. Proto délku oprav nejde urychlit. Lano se odstraní, připraví se nové uložení, nové kotvení,“ řekl Hrdina. V minulosti lana nebyla chráněná, snadněji se k nim dostala voda a korodovala. Nově ocelová lana před korozí chrání dvě vrstvy, jsou usazená ve vazelíně a vosku a obalená tvrzenou pryží. „Dá se předpokládat, že životnost lana proti vodě bude nekonečná. Lano je z vysokopevnostní oceli,“ řekl Hrdina. Most Pavla Wonky byl postaven v letech 1956 až 1959. Byl prvním monolitickým mostem z předpjatého betonu v zemi. Lana se v něm měnila naposledy v 80. letech minulého století, protože jejich životnost byla kolem 20 let a už potřebovala vyměnit. Kraj nechal most rekonstruovat v letech 2005 a 2006 za 220 milionů korun, stavební firma opravovala betonovou konstrukci mostu.

Dvě omezení na této trase totiž budou znamenat velké potíže prakticky v celém městě. „Bude to náročné, a proto prosím všechny řidiče o shovívavost a trpělivost,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Hrabal z ANO.

Paradoxní je, že ani jedna stavba není v režii města. Omezení u Globusu má na svědomí Ředitelství silnic a dálnic, které tam staví severovýchodní obchvat města.

Wonkův most zase rekonstruuje Pardubický kraj. Nutno dodat, že oproti minulosti všechny instituce spolupracují a chtějí stavby koordinovat, aby dopady na dopravu byly co nejmenší.

„Snažili jsme se s ostatními partnery zkoordinovat stavby v Pardubicích, aby se nepřekrývaly. Proto jsme čekali se začátkem opravy k Wonkova mostu, až se opraví čtyřpruh od Globusu k Paramu,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Provoz na mostě bude omezený

Právě tato organizace v sobotu zahájí dlouho připravovanou opravu největšího mostu přes Labe v Pardubicích a řidiči to hned poznají. Místo čtyř pruhů budou otevřené pouze dva, každý pro jeden směr. „Stavební firma bude do října příštího roku pracovat na výměně vnitřních lan, která jsou zkorodovaná. Most bude průjezdný v průběhu celé opravy. Snažili jsme se informace související s touto opravou avizovat dlouho dopředu,“ uvedl Zdeněk Vašák.

V roce 2017 posudek ukázal, že lana volného přepětí uvnitř mostu jsou zkorodovaná a potřebují vyměnit. Podle Vašáka nešlo práce zahájit rychleji, čekalo se na to, až skončí jiné stavby, které ve městě komplikují dopravu. „Most je v dobrém technickém stavu. Ale vzhledem k tomu, že lana zkorodovala, mohlo by docházet k poškození, které by bylo neodvratné,“ řekl Vašák a dodal, že oprava mostu bude velkým zásahem do plynulosti provozu.

Ale možná, že to tak hrozné nebude. S trochou nadsázky se totiž dá říct, že k mostu hned tak někdo nepřijede. Tím, že bude zavřená silnice od Globusu, část řidičů bude muset hledat do centra města úplně jiné cesty. To se bude týkat i vozů MHD.

„Některé linky budou jezdit po objízdných trasách, protože v Trnové bude zavřená okružní křižovatka. Pro nás je to komplikované, protože tudy vede většina trolejbusových linek a my tolik náhradních autobusů nemáme. Museli jsme si půjčit elektrobusy z Vysokého Mýta nebo autobusy z Hradce Králové,“ řekl ředitel Dopravního podniku Pardubice Tomáš Pelikán.

Například linka číslo 13 povede přes sídliště Cihelna a Staré Hradiště a zadní cestou se bude vracet do Ohrazenic, protože to je jediná cesta, kudy vozy vést. „Ve směru na Lázně Bohdaneč je k dispozici jediná trasa z centra kolem nádraží přes čtyřpruh ke Globusu. Linky, které zajíždějí do Srchu nebo Černé u Bohdanče, budou mít omezenou a odkloněnou trasu,“ řekl Pelikán.

Ředitelství silnic a dálnic bude okružní křižovatku v Trnové napojovat na severovýchodní obchvat. „Práce potrvají do konce srpna a není možné je provést za provozu,“ řekla ČTK mluvčí pardubické pobočky Petra Drkulová.