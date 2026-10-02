Pardubice začínají stavět nové centrum služeb pro lidi bez přístřeší

V areálu Na Staré poště v Pardubicích do roka vznikne Centrum služeb pro lidi bez přístřeší. Bude v něm noclehárna, azylový dům nebo ordinace praktického lékaře. Za projekt město zaplatí 107 milionů korun, téměř dvě třetiny nákladů uhradí z dotace. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
"Jsem rád, že se ukázalo, že ten projekt byl velmi dobře připravený po projekční stránce, protože se cena při soutěži snížila téměř o 20 milionů korun. Vysoutěžená částka je 107 milionů korun a přibližně 67 milionů korun pokryje dotace. Vlastní zdroje města tak budou zhruba 40 milionů korun," řekl náměstek.
Služby pro lidi bez přístřeší jsou nyní v Pardubicích rozdělené mezi několik míst. Azylový dům pro muže a noclehárna pro muže fungují v Milheimově ulici, zatímco další služby, například denní centrum a zdravotní péče, jsou poskytovány na jiných místech.
Nové zázemí je podle ředitele SKP centra Jiřího Pitaše potřeba především kvůli bezpečnějším a důstojnějším podmínkám pro klienty i zaměstnance a také kvůli tomu, že současné prostory už neodpovídají zdravotním potřebám lidí, kteří služby využívají.
"Jednotlivé služby budou prostorově oddělené, budou mít samostatné vstupy, a klienti se tak nebudou zbytečně potkávat mezi jednotlivými službami. Druhou věcí je důstojné prostředí pro zaměstnance a také kvalita a velikost pokojů. V současné době jsou to čtyřlůžkové pokoje s palandami, což prostě neodpovídá zdravotnímu stavu klientů, kteří v současné době tyto služby využívají," řekl Pitaš.
Centrum na jednom místě soustředí azylový dům pro muže, noclehárnu pro muže i ženy, nízkoprahové denní centrum a ordinaci lékaře. Součástí areálu bude také provozní zázemí, sklady, parkovací místa a úpravy okolí. Objekt bude bezbariérový a s výtahem.
"Stále přibývá více osob bez přístřeší, kteří mají zdravotní problémy, problém s mobilitou. Problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem," řekl koordinátor azylového domu pro muže Petr Motl. Nevhodné jsou pro ně i patrové palandy, které jsou v objektu na Milheimově ulici.
Zařízení bude postavené z velkých stavebních kontejnerů. Vyrobí se předem, na místě se poskládají. Sloužit budou jako pokoje, kanceláře, koupelny nebo další místnosti. Mají vlastní izolaci, elektřinu nebo topení.
"Hlavním důvodem, proč jsme zvolili kontejnerový systém, byla jeho flexibilita. V případě, že by se město v této lokalitě dál rozvíjelo, plánuje se v okolí velká bytová výstavba, jsme schopni reagovat a přesunout zařízení třeba jinam, kde by bylo potřeba a kde by pro něj byly vhodné pozemky a lokalita," řekl náměstek.
Služby pro lidi bez přístřeší v Pardubicích využívají lidé opakovaně. Noclehárna má denní naplněnost kolem 80 až 90 procent, azylovým domem projde přibližně 60 mužů ročně a nízkoprahové denní centrum navštíví každý den zhruba 30 až 40 lidí. Podle odhadů města žije v Pardubicích kolem 250 lidí bez domova.