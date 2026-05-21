V Pardubicích evakuovali školu i její okolí. Studenti mluví o pobodání dívky

Autor: lat, ČTK
  14:32aktualizováno  15:04
Pardubičtí policisté zasahují kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové škole chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz zde student pobodal dívku. Záchranáři jednoho zraněného člověka převezli do nemocnice, podezřelého policie na místě zadržela.

„Na ulici Poděbradská v Pardubicích aktuálně řešíme fyzické napadení. Bezprostřední okolí zdejší střední školy je v tuto chvíli uzavřeno. Probíhá zde evakuace školy. Na místě jsme zadrželi jednu podezřelou osobu. Další informace poskytneme jakmile, to okolnosti dovolí,“ uvedla Policie ČR na síti X.

Událost se stala na Střední průmyslové škole chemické. Ředitel Jiří Kraus nechtěl sdělit bližší informace, na něž platí embargo. Mluvčí Zdravotnické záchranné služby uvedl, že záchranáři na místě zasahovali.

Na Poděbradské ulici v Pardubicích policie řeší fyzické napadení. Probíhá i evakuace školy. (21. května 2026)

Podle zdroje z řad studentstva došlo v areálu školy k partnerskému sporu, kdy mladík pobodal dívku, která se s ním rozešla.

„Před školou kluk pobodal holku. Byl to někdo ze školy,“ řekl jeden ze studentů, který opouštěl hřiště a nechtěl uvést své jméno.

Podle redaktora iDNES.cz, který je na místě policie evakuovala studenty na školní hřiště. „Evidentně už nehrozí žádné nebezpečí. Všichni tady stojí nebo sedí a policisté studenty postupně pouští domů,“ hlásí z místa. Po třetí hodině odpolední byl na Poděbradské ulici obnoven také provoz MHD.

„Podle prvotních informací došlo na místě ke konfliktu mezi dvěma osobami. Jedna byla přivezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Vzhledem k tomu, že zadržený má vazby na SPŠCH z preventivních důvodů jsme rozhodli o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy,“ sdělili dále policisté.

Uzavřena je celá oblast kolem školy. Podle ředitele Středního odborného učiliště plynárenského, které s chemickou školou sousedí, policisté uzavřeli Poděbradskou ulici i zadní cestu za atletickým stadionem. „Nevím, co se děje. Jezdím kolem, potřebuji se dostat do školy, a bohužel je to tady všechno uzavřené,“ řekl Martin Valenta.

Na místě je řada policejních vozidel a záchranáři. „My jsme žádné instrukce k evakuaci neobdrželi, ale na atletickém stadionu jsou studenti chemické školy,“ dodal Valenta.

