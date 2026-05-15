Pardubice zavádějí parkovací karty pro obyvatele v blízkosti Drážky

Pardubice zavedou od 1. června placené karty pro dlouhodobé parkování v oblasti, která navazuje na lokalitu Na Drážce. Počet parkujících aut tam stoupl loni, protože se tehdy oblast ocitla u placené parkovací zóny. Kdo bude chtít v této části parkovat dlouhodobě, bude si muset zaplatit parkovací oprávnění, nebo auto přeparkovat do neplacené části, vyplývá z tiskové zprávy města.
Město loni rozšířilo zónu B s placeným parkováním od Štrossovy ulice směrem na východ. To způsobilo, že lidé začali parkovat v přilehlých ulicích, kde bylo parkování zadarmo. Obyvatelé si následně stěžovali, že jim před domy přibyla cizí auta. "Proto jsme vedli dlouhou sérii jednání s jednotlivci i skupinami tamních obyvatel a zároveň jsme do lokality vyslali monitorovací vozidlo, které mapovalo skutečné využití parkovacích míst během dne i noci. Získaná data potvrdila, že je potřeba situaci řešit citlivě a nabídnout místním obyvatelům férové podmínky," řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).
Obyvatelé žijící v ulicích kolem placené zóny si budou moci od 1. června koupit parkovací rezidenční karty. Jedná se o Židov, ulice Dašická, Na Hrázi a Věry Junkové. Za první auto zájemci zaplatí 1200 korun ročně. Kdo do oblasti jezdí a nebydlí tam, má možnost si koupit dlouhodobé oprávnění za 3000 Kč na 90 dní, 6000 korun na 180 dní nebo 10.000 Kč na rok. Auto tam může odstavit pouze v pracovní dny od 06:00 do 17:30.