K bytům novou zeleň. Pardubický developer se chce podílet na zvelebení ulic

Milan Zlinský
  8:42
Společnost CFIG přestaví v centru Pardubic bývalé potraviny na moderní bytový dům. Navíc majitelé firmy nabízejí radnici, že zainvestují do úpravy okolních ulic včetně nového kruhového objezdu u Kostelíčka.
Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví...

Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví firma CFIG. (19. srpna 2025) | foto: CFIG Real Estate

Rezidence Kostelíček by měla stát na místě dnešních potravin v roce 2027. (22....
Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví...
Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví...
Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví...
15 fotografií

Postavíme, prodáme a dobře vyděláme. To ostatní je nám už docela jedno. Asi tak by se dal popsat postup většiny developerů, kteří v minulosti stavěli v Pardubicích. Ale časy se alespoň pomalu mění. Nedávno třeba společnost Stako zvelebila okolí svého bytového domu na místě bývalé tiskárny ve Smilově ulici. Dokonce za své peníze vytvořila novou ulici a průchod k pasáži.

Nyní se zase do veřejného prostoru chystá investovat společnost CFIG, která má v plánu stavět velký bytový dům na místě bývalých potravin na křižovatce ulic Bubeníkova a Štrossova. „Blížíme se k začátku projektu, který odstartuje demolicí bývalého obchodu Kubík. Samotné práce by měly začít ještě letos. Až dům dokončíme, rádi bychom se podíleli na zvelebení okolních ulic,“ uvedl Martin Chovanec, zakladatel skupiny CFIG.

Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví firma CFIG. (19. srpna 2025)
Rezidence Kostelíček by měla stát na místě dnešních potravin v roce 2027. (22. dubna 2025)
Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví firma CFIG. (19. srpna 2025)
Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví firma CFIG. (19. srpna 2025)
15 fotografií

A plánů je hned několik. Předně se bude muset změnit křižovatka před samotným domem. Ta je v zatáčce, navíc jsou vedle ní hned dva poměrně nepřehledné přechody pro chodce. „Dopravně se to tam celé změní. Uprostřed křižovatky bude ostrůvek, aby přecházení bylo bezpečnější. Byli bychom rádi, aby ho doplnila třeba zeleň. Už na tom s radnicí spolupracujeme,“ uvedl Chovanec, který jde ve svých vizích ještě dál.

Firma chce totiž pomoci se zazeleněním Bubeníkovy ulice, tedy jejího úseku od Prokopova mostu k nové rezidenci. „Nyní tam chybí jakákoli zeleň. Je tam jediný strom, navíc docela chudák. Už připravujeme projekt na výsadbu dřevin, jež v ulici jednak přežijí a hlavně ji udělají příjemnější pro lidi,“ řekl Chovanec, který podobný projekt chystá i pro ulici Jana Palacha. Právě tam letos společnost otevřela své nové sídlo s názvem Palachovka.

Primátor města Jan Nadrchal pochopitelně podobnou iniciativu vítá. Podle něj by domluva měla být poměrně snadná. „Jsme jedině rádi, že aspoň nějaký investor dbá na okolí svého projektu. V Bubeníkově ulici by šlo vysázet stromy podobně, jako jsme to nedávno udělali podél krajského úřadu v Jahnově ulici. Určitě by to této části města pomohlo,“ uvedl politik zvolený za hnutí ANO.

Křižovatka u Kostelíčka se změní, postaví objezd

A spolupráce firmy CFIG s radnicí by mohla jít ještě dál. Evidentní je, že velký dům s téměř 80 byty celou lokalitu ještě více dopravně zahltí. A to si vyžádá třeba přeměnu křižovatky u Kostelíčka, která je poměrně nepřehledná a často se na ní bourá. „Určitě se kvůli domu zvýší intenzita dopravy. Budeme muset křižovatku změnit. Chceme tam postavit kruhový objezd, který bude mít šišatý tvar,“ uvedl primátor.

A podle Chovance je jeho společnost připravena poskytnout až dvacet milionů na to, aby kruhový objezd vypadal k světu. „Jsem smutný z toho, jak vypadají kruháče v Pardubicích. Většinou jen štěrk nebo kamení. Když jsem koukal na Tour de France, tak jsem viděl, jak skoro každá křižovatka byla něčím zajímavá. Chceme proto magistrátu pomoci s tím, aby před Kostelíčkem mohl být třeba vodní prvek nebo umělecké dílo. Ten prostor si to určitě zaslouží,“ řekl Chovanec.

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Někomu by se jeho postoj mohl zdát až podezřele štědrý. A dá se říct, že by měl alespoň částečně správný pocit. Firma CFIG totiž při výstavbě domu slušně ušetří kvůli tomu, že nebude muset k bytům stavět příliš mnoho parkovacích míst. Nabídne jich tak pouze 37.

„Developer plní předepsané normy. Ty se změkčily a takto to vychází. A to i přesto, že všichni tušíme, že majitelé skoro 80 bytů budou mít dohromady určitě více než 37 aut. Někdo to tak může vnímat, že jde z jejich strany o úlitbu právě za to, že těch míst nebudou muset stavět tolik,“ uvedl Jan Nadrchal.

Na druhou stranu však hned dodává, že on osobně to tak nebere. „Chovají se odpovědně, o všem společně diskutujeme. Bylo by krásné, kdyby se tak chovali i ostatní developeři,“ dodal primátor.

V plánovaném domě bude většina bytů malometrážních s dispozicemi 1+kk nebo 2+kk. Pár jich bude velkých a budou mít i velkou terasu. Stavbaři budou používat moderní technologie, v plánu je třeba podlahové vytápění nebo rekuperace. „Zatím se byty dobře prodávají. Dá se říct, že drtivá většina těch menších už má své majitele. Věříme, že se prodají nakonec i ty největší,“ dodal Martin Chovanec.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Draví ptáci v Zoo Brno budou mít novou voliéru

Draví ptáci z brněnské zoologické zahrady budou mít novou voliéru s odstavnou a expoziční částí. Vyjde na 21,3 milionu korun, dokončena má být v roce 2027....

30. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Ve škole v Semilech vybuduje Liberecký kraj za 186 mil. Kč centrum vzdělávání

Stavbu centra vzdělávání pro stavební obory připravuje Liberecký kraj ve Střední škole v Semilech. Projekt za bezmála 186 milionů korun je nejdražším ze čtyř...

30. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:24

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}


EXTERNÍ E-MAIL
Mirja Červenková
Zajímá vás, jak bude vypadat doprava a bydlení v Praze v roce 2050? Pak navštivte výstavu Propojené město v CAMP, v areálu Emauzského kláštera na Vyšehradské...

vydáno 30. srpna 2025  11:23

Historický muzejní ústav Praha

Starý arabský zápis přepsán do moderní podoby.

vydáno 30. srpna 2025  11:20

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:19

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích se konal farmářský trh.

vydáno 30. srpna 2025  11:18

Řidič BMW na Písecku jel zřejmě rychle, vůz skončil na střeše. Spolujezdec zemřel

U obce Chyšky na Písecku zemřel v noci na sobotu spolujezdec v havarovaném osobním autě, řidič se vážně zranil, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner. Nehoda se stala bez svědků, auto s nouzovým tísňovým...

30. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Místo oceli sklad potravin. Nové haly v Kladně nabídnou tisíce pracovních míst

Až dva tisíce lidí najde v příštích letech práci ve dvou výrobních a skladovacích halách, jejichž postupná stavba je v plánu na sanovaném brownfieldu v areálu bývalé kladenské Poldi. Stanou se...

30. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

V. Brod tři měsíce opravoval kino, mimo jiné nechal vyměnit sedačky

Vyšší Brod na Českokrumlovsku rekonstruoval kino. Znovu se otevřelo pro veřejnost po třech měsících. Rekonstrukce znamenala výměny sedaček, položení nových...

30. srpna 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

V Novém Sedle na Sokolovsku hořela v noci střecha sklárny O-I,letos podruhé

Ve sklárně společnosti O-I v Novém Sedle na Sokolovsku hořela dnes nad ránem střecha výrobní haly. Škodu hasiči předběžně odhadli na na 900.000 korun, řekl ČTK...

30. srpna 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.