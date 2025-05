Během letošních prázdnin by mělo být jasno. Radní Pardubic budou mít na stole kompletní projekt, podle kterého se bude opravovat náměstí Republiky. V cenném území mezi Zelenou bránou, obchodním centrem Grand a Východočeským divadlem přibude zeleň. A to hlavně na úkor automobilové dopravy.

„Chceme, aby se náměstí stalo přívětivým a živým prostorem pro všechny – od studentů, kteří tudy denně procházejí, přes seniory až po turisty. Vznikne místo, které bude esteticky hodnotné a funkčně vstřícné vůči pěším, cyklistům i cestujícím MHD,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Ostatně politici se před samotným plánováním opakovaně ptali lidí, co by chtěli na náměstí změnit. Názory prý při přípravě projektu zohlednili.

„Cíl je jasný. Jde nám o zklidnění celého náměstí. Kromě odstranění rušivých prvků a sjednocení povrchů se projekt zaměřuje i na modernizaci mobiliáře, úpravu zastávek MHD, větší zapojení zeleně a vytvoření klidných zón s možností odpočinku,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO, který přidává i několik konkrétních změn.

„Například zmizí téměř celé parkoviště u Grandu. Plánujeme tam vytvoření zelené plochy. Stromy a záhony se pak objeví i za divadlem v prostoru u Divadelního klubu,“ řekl Hrabal a doplnil, že parkovací místa mají zmizet i od kostela sv. Bartoloměje. Také u něj mají být nově trávníky s trvalkami a stromy.

Ovšem je nutné podotknout, že první návrhy se setkaly i s poměrně ostrou kritikou části veřejnosti a politické opozice. Aktivní byla především ODS, jejíž zástupci sepsali proti některým změnám na náměstí dokonce petici. Tu podepsalo více než tisíc lidí. „Podporujeme revitalizaci náměstí, prostor by si to zasloužil. Ale vytýkáme mu konkrétní body, chceme apelovat na zastupitelstvo, aby projekt pozměnilo, udělalo úpravy,“ řekl předseda petičního výboru Ondřej Tichý z ODS.

Poměrně zásadní mohou být změny v dopravě. Politikům z ODS se nezdá třeba to, že by autobusy už nezajížděly do zastávkových zálivů, ale při zastavení by blokovaly jeden z jízdních pruhů. „Není složité si přestavit, co to udělá s dopravou na Sukově třídě. Těch spojů tam jezdí tolik, že budou vznikat dlouhé kolony. Vozy MHD budou náměstí velmi často blokovat,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Kvaš, který má navíc obavy, že situaci na Sukově třídě příliš nezlepší ani letošní otevření severovýchodního obchvatu.

Na druhou stranu radní přece jen některé argumenty protestujících vyslyšeli. Například z projektu vypadl zpomalovací práh, který měl být před přechodem nedaleko Zelené brány. Ten tam přitom už jednou byl a podle statiků otřesy z něj měly neblahý vliv na stav a kondici dominanty města. „Nakonec v tom místě retardér nebude. Vznikne tam 12 metrů široký přechod, po kterém lidé budou pohodlně přecházet,“ řekl náměstek Hrabal.

Co s podchodem? Konečný verdikt zatím nepadl

Co naopak projekt neřeší, je roky zavřený podchod mezi Grandem a historickým centrem města. Zatím se zdá, že se obnovovat nebude. „Podle mne je toto docela zásadní. Musíme to v dohledné době rozhodnout, protože se nabízí vše řešit během jedné akce. Já osobně bych byl pro obnovu. Podchod jsem používal. Když mi padla na přechodu červená, rád jsem ho využil. Ale chápu, že by to bylo poměrně drahé,“ uvedl zastupitel Kvaš.

Lidé z vedení města zatím spíše mluví o tom, že by se podchod z větší části zasypal a nechal by se v něm jen průchod pro sítě a kabely. „To je nyní asi nejpravděpodobnější. Ale rozhodnuto není, musíme toto dořešit,“ uvedl Jan Hrabal.

Město plánuje financovat projekt kombinací dotací od Evropské unie a vlastních zdrojů. „O zahájení samotné realizace včetně financování budou ještě rozhodovat zastupitelé. Máme ambici usilovat o dotaci určenou na zelenou infrastrukturu z ITI, která by mohla činit až 42 milionů,“ doplnil první náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

O potřebě kompletní přestavby náměstí se mluví už třetím rokem. Podle prvních odhadů měla akce vyjít na 60 milionů korun. Dá se však čekat, že nakonec to bude více.