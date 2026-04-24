Pardubice zvažují centralizaci úředníků do nové budovy u nádraží

Zastupitelé Pardubic budou v pondělí projednávat výstavbu nové budovy magistrátu. Rozhodnou, jestli město začne s přípravou náročného projektu, na jehož konci bude stěhování všech úředníků na jedno místo. Vyplývá to z programu zastupitelstva. Pokud zastupitelé budou souhlasit, město začne pracovat na investičním záměru, postupně vyčlení peníze z rozpočtu a v následujících letech udělá projekt.
Nová budova magistrátu by mohla stát na nároží blízko pošty a vlakového nádraží. Existuje nová územní studie. Město chce vyřešit dlouhodobý problém, kdy úředníci sedí na mnoha místech. "Roztříštěnost agend magistrátu na tolika místech na území města není zjevně efektivní, účelná ani hospodárná. Pro klienty může být často matoucí," uvedla radnice v důvodové zprávě.
Magistrát má kolem 350 úředníků a sídlí na různých místech ve městě. Největší část úřadu sídlí na radnici na Pernštýnském náměstí, kde pracuje vedení města, ekonomický odbor, odbor rozvoje a strategie, školství, kultura a další klíčové agendy. Další významné pracoviště je ve Štrossově ulici, kde je stavební úřad, odbor životního prostředí, hlavní architekt města i IT zázemí včetně serverovny.
Část agend je v budově na náměstí Republiky, kterou město využívá na základě výpůjčky od kraje. Tam sídlí například matrika, registr řidičů, část dopravních agend, krizové řízení a další správní činnosti.
Další odbory jsou rozděleny do menších budov ve městě. V ulici 17. listopadu sídlí část dopravních agend a správních deliktů, v Gorkého ulici živnostenský úřad. V objektu na nároží ulic Jindřišská a U Divadla pracuje odbor majetku a investic a část sociálních věcí. Centrální spisovna magistrátu je umístěna v areálu v ulici Jana Palacha.
Město využívá také pronajaté prostory. Na Pernštýnském náměstí 117 v budově Černý orel sídlí právní oddělení, na třídě Míru část agendy ITI Hradecko-pardubické aglomerace a odbor kultury a v průmyslové zóně v Černé za Bory je umístěn registr vozidel. "Nám centralizace nevadí, klidně ji uvítáme. Myslíme si ale, že máme jiné vhodnější prostory, třeba Masarykova kasárna, kde by superúřad mohl být. Na nároží u pošty bych si spíš představoval park," řekl opoziční zastupitel Petr Klimpl (ODS). Jeho klub návrh nepodpoří, dodal.