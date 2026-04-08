Pardubice zvažují stavbu nového magistrátu na křižovatce U Marka

Pardubice zpracovávají územní studii pro křižovatku U Marka. Prověřují, zda lze na volném nároží postavit novou budovu magistrátu. Úřad dnes funguje roztříštěně, jednotlivé odbory sídlí na více adresách po městě. Nový objekt by je mohl soustředit na jedno místo. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal (ANO). Budova, v níž by mohl magistrát sídlit, není nové téma, vedení krajského města se k ní vrací opakovaně.
"Magistrát je rozlezlý asi po osmi budovách, někde je v nájmu. Dávalo by smysl nájmy zrušit, případně některé naše staré budovy prodat a centralizovat agendy do jedné budovy, která by byla dostupná pro všechny," řekl Nadrchal.
O podmínkách primátor jedná a nechce je zveřejňovat. Vedle volného prostranství je budova České pošty. "Nechci, aby si o tom lidé četli dřív, než bude jasné, jestli to tak bude. Vzniká studie, která řekne, jestli je vůbec možné tam novou budovu umístit," řekl Nadrchal. Studie bude hotová letos, dodal.
V minulosti radnice jednala o koupi budovy ČSOB Pojišťovny v centru města, organizace chce stavět nový objekt a začala v té době hledat vhodné pozemky. V roce 2016 zastupitelé schválili záměr koupit objekt za 300 milionů korun. Transakce se ale neuskutečnila. Před třemi lety od myšlenky stavět takzvaný superúřad upustilo, teď se k ní vrací.
Jednu budovu mohlo město před lety získat přímo v centru. Je blízko historické radnice a sídlí v ní okresní archiv. Dřív ministerstvo vnitra zvažovalo stavbu nového archivu, který by nahradil zázemí v Zámrsku na Orlickoústecku i v historické části Pardubic. Jako vhodný se jevil městský pozemek u křižovatky U Marka.
"To už dávno není pravda, nikdo na to nedá peníze, to by byly stamiliony korun. Momentálně nemáme pozemek ani finance na nový objekt," řekl ČTK vedoucí oddělení pardubického archivu Ladislav Hloušek.